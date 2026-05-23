مەسرور بارزانی پەیوەندییەکانی نێوان هەرێم و بەغدای لەگەڵ عەلی زەیدی و هەیبەت حەلبووسی تاوتوێ کرد

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان مەسرور بارزانی لە سەردانەکەیدا بۆ بەغدا لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی و سەرۆکی پەرلەمان هەیبەت حەلبووسی کۆبوویەوە.

بە پێی ڕاگەیاندراوێکی نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان-عێراق، لە چوارچێوەی سەردانەکەیدا بۆ بەغدا، مەسرور بارزانی بە جیا لەگەڵ عەلی زەیدی و هەیبەت حەلبووسی کۆبوویەوە.

بە پێی ئەو ڕاگەیاندراوە، مەسرور بارزانی پشتیوانی خۆی بۆ حکوومەتەکەی زەیدی نیشان داوە و جەختیشی لە گرنگیی چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ بەشێوەیەکی بنەڕەتی و لەسەر بنەمای دەستوور و ڕێزگرتن لە قەوارەی فیدراڵیی هەرێمی کوردستان کردەوە.

هەردوولا هاوڕا بوون لەسەر پتەوکردنی هاریکاری و هاوئاهەنگی لەنێوان هەردوو حکوومەتی فیدراڵ و هەرێمی کوردستان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و تێپەڕاندنی ئاستەنگ و ئاڵنگارییەکان.

وێستگەیەکی دیکەی سەردانەکەی بارزانی بۆ بەغدا، دیدار لەگەڵ سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق هەیبەت حەلبووسی بوو.

لەم بارەیەوە نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی هەرێم ڕایگەیاندووە، لە کۆبوونەوەکەدا، جەخت لە ڕۆڵی ئەنجوومەنی نوێنەران وەک دامەزراوەیەکی گرنگی یاسادانان بۆ خزمەتکردنی گشت پێکهاتەکان و چارەسەرکردنی کێشەکان کرا.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە: "هەردوولا هاوڕابوون لەسەر پێویستی چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ لەسەر بنەمای دەستوور. لەم ڕووەوە جەخت لە گرنگی ئامادەکردن و پەسەندکردنی ژمارەیەک پڕۆژە یاسای نیشتمانیی کرایەوە کە مافەکانی گشت پێکهاتەکان بپارێزێت لە سەر بنەمای ڕێزگرتن لە سیستەمی فیدراڵی و قەوارەی دەستووری هەرێمی کوردستان".