مەسرور بارزانی لەگەڵ هەرکام لە قاسم ئەعرەجی، شیاع سوودانی، مالیکی و ژمارەیەک سەرکردەی عێراقی کۆبوویەوە

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان-عێراق مەسرور بارزانی لەگەڵ هەرکام لە کەسایەتیی سیاسیی عێراقی خەمیس خەنجەر، ڕاوێژكارى ئاسايشى نیشتمانيى عێراق قاسم ئەعرەجی، سەرۆکی هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا نووری مالیکی و ئەمینداری گشتیی بزووتنەوەی عەسائیبی ئەھلی حەق، قەیس خەزعەلی کۆبوویەوە.

بە پێی ڕاگەیاندراوێکی نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی هەرێم، دووهەم ڕۆژی سەردانەکەی مەسرور بارزانی بۆ بەغدا، دیدار و کۆبوونەوەی لەگەڵ هەر کام لە خەمیس خەنجەر، قاسم ئەعرەجی، محەمەد شیاع سوودانی، نووری مالیکی و قەیس خەزعەلی بووە.

بەپێی ئەو ڕاگەیاندراوە، لە کۆبوونەوەکاندا، پەیوەندییەکانی نێوان هەرێم و بەغدا و گرنگیی بەهێزکردنی هاریکاری و هاوئاهەنگی نێوان لایەنە سیاسییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان تاوتوێ کراوە.

لە ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی هەرێم هەروەها هاتووە کە، لە دیدارەکاندا، باس لە "چەسپاندنی سەقامگیریی سیاسی و چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ بەپێی دەستوور و ڕێزگرتن لە سیستەمی فیدراڵی و قەوارەی هەرێمی کوردستان کراوە".

ڕۆژی ڕابردووش سەرۆکوەزیران بارزانی لە میانی سەردانەکەیدا بۆ بەغدا لەگەڵ هەرکام لە سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی، سەرۆکی پەرلەمان هەیبەت حەلبووسی و سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق فائق زێدان و سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی فالح فەیاز و ژمارەیەک لە سەرکردە و کەسایەتییەکانی عێراق کۆبوویەوە.