موقتەدا سەدر: "ھەڵمەتەکەی عەلی زەیدی بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران ھەڵمەتێکی چاکسازییە"

Zana Natık Kerem
29 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 29 حوزەیران 2026
سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانیی شیعە، موقتەدا سەدر ھەڵمەتەکەی سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران بە ھەڵمەتێکی "چاکسازیی پاڵەوانانە" لەقەڵەمدا و ڕایگەیاند کە ئەو ھەڵمەتە ھیوای بۆ ھەموو عێراقییەکان گەڕاندەوە.
موقتەدا سەدر پەیامێکی لەبارەی ھەڵمەتەکەی عەلی زەیدی بۆ بەڕەنگاربوونەوەی گەندەڵی، بڵاوکردەوە و تیایدا ھاتووە: "ئەو ھەڵمەتەی کە سەرۆکوەزیران، عەلی زەیدی بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران دەستی پێ کردووە، ھەڵمەتێکی چاکسازیی پاڵەوانانەیە و ھیوای بەردەوامیی بۆ دەخوازین".
سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانیی شیعە ڕاشیگەیاندووە: "ھەڵمەتەکەی عەلی زەیدی بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران ئومێدی بۆ ئێمە و ھەموو عێراقییەکان گەڕاندەوە، دوای ئەوەی گەندەڵکاران دەستیان بەسەر چارەنووس و سەروەت و سامانی عێراقییەکاندا گرتبوو".
ھەروەھا موقتەدا سەدر لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، ستایشی ڕۆڵی دادوەریی عێراق و ھێزە ئەمنییەکانی کردووە، بەتایبەتی ھێزەکانی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و گەندەڵی.
سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانیی شیعە، موقتەدا سەدر ڕاشیگەیاندووە: "بۆ پاڵپشتیكردن و ھاندانی ئەم ھەڵمەتە چاکسازییە، پێویستە لەسەر پێشنوێژانی نوێژی ھەینی لە ڕۆژی ھەینی داھاتوودا، ڕابەریەتی گردبوونەوەیەکی ئاشتییانە بکەن کە تێیدا تەنھا ئاڵای سەروەری چاکسازی ئیمام لە مانگی چاکسازی (موحەڕەمی حەرام) و ئاڵای عێراق، بەرز بکرێنەوە".
دوێنێ یەکشەممە، ھێزە ئەمنییەکانی عێراق زنجیرەیەک ئۆپەراسیۆنیان لە بەغدا و چەند پارێزگایەک بۆ دەستگیرکردنی ئەو کەسانەی کە تێوەگلاون لە گەندەڵی دەست پێ کرد کە تا ئێستا بەردەوامە.