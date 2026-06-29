سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانیی شیعە، موقتەدا سەدر ڕایگەیاند، ئەو ھەڵمەتەی کە سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران دەستی پێ کردووە، ھیوای بۆ ھەموو عێراقییەکان گەڕاندەوە.

موقتەدا سەدر: "ھەڵمەتەکەی عەلی زەیدی بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران ھەڵمەتێکی چاکسازییە" سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانیی شیعە، موقتەدا سەدر ڕایگەیاند، ئەو ھەڵمەتەی کە سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران دەستی پێ کردووە، ھیوای بۆ ھەموو عێراقییەکان گەڕاندەوە.

سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانیی شیعە، موقتەدا سەدر ھەڵمەتەکەی سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران بە ھەڵمەتێکی "چاکسازیی پاڵەوانانە" لەقەڵەمدا و ڕایگەیاند کە ئەو ھەڵمەتە ھیوای بۆ ھەموو عێراقییەکان گەڕاندەوە.

موقتەدا سەدر پەیامێکی لەبارەی ھەڵمەتەکەی عەلی زەیدی بۆ بەڕەنگاربوونەوەی گەندەڵی، بڵاوکردەوە و تیایدا ھاتووە: "ئەو ھەڵمەتەی کە سەرۆکوەزیران، عەلی زەیدی بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران دەستی پێ کردووە، ھەڵمەتێکی چاکسازیی پاڵەوانانەیە و ھیوای بەردەوامیی بۆ دەخوازین".

سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانیی شیعە ڕاشیگەیاندووە: "ھەڵمەتەکەی عەلی زەیدی بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران ئومێدی بۆ ئێمە و ھەموو عێراقییەکان گەڕاندەوە، دوای ئەوەی گەندەڵکاران دەستیان بەسەر چارەنووس و سەروەت و سامانی عێراقییەکاندا گرتبوو".

ھەروەھا موقتەدا سەدر لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، ستایشی ڕۆڵی دادوەریی عێراق و ھێزە ئەمنییەکانی کردووە، بەتایبەتی ھێزەکانی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و گەندەڵی.

سەرکردەی ڕەوتی نیشتمانیی شیعە، موقتەدا سەدر ڕاشیگەیاندووە: "بۆ پاڵپشتیكردن و ھاندانی ئەم ھەڵمەتە چاکسازییە، پێویستە لەسەر پێشنوێژانی نوێژی ھەینی لە ڕۆژی ھەینی داھاتوودا، ڕابەریەتی گردبوونەوەیەکی ئاشتییانە بکەن کە تێیدا تەنھا ئاڵای سەروەری چاکسازی ئیمام لە مانگی چاکسازی (موحەڕەمی حەرام) و ئاڵای عێراق، بەرز بکرێنەوە".

دوێنێ یەکشەممە، ھێزە ئەمنییەکانی عێراق زنجیرەیەک ئۆپەراسیۆنیان لە بەغدا و چەند پارێزگایەک بۆ دەستگیرکردنی ئەو کەسانەی کە تێوەگلاون لە گەندەڵی دەست پێ کرد کە تا ئێستا بەردەوامە.



