محەمەد حاجی مەحموود: "مالیکی گونجاوترین کەسایەتیی عێڕاقە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی وڵاتەکە"

سەرۆکی حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان، محەمەد حاجی مەحموود ڕایگەیاند تا ئێستاش نوری مالیکی بەدیلی نییە وەک کاندیدی سەرۆکوەزیرانی عێڕاق.

لە پەیامێکدا، سەرۆکی حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان، محەمەد حاجی مەحموود کە لە پلاتفۆڕمەکانی سۆشیالمیدیادا بڵاویکردووەتەوە نوسیوویەتی: "تا ئێستاش نوری مالیکی بەدیلی نییە وەک کاندیدی سەرۆکوەزیرانی عێڕاق".

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، محەمەد حاجی مەحموود دووپاتییکردووەتەوە: "بە کشانەوەی ناوبراو لەسەر تویتێکی دۆناڵد تڕەمپ، مەرجەعیەتی شیعە لاواز و بێ دەسەڵات دەبێت، بۆیە نابێت شیعەکان بچنە ژێر کاریگەریی لێدوانەکانی تڕەمپ. مالیکی گونجاوترین کەسایەتیی عێڕاقە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی وڵاتەکە".

