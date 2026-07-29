- فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی حەشدی شەعبی لە پارێزگای نەینەوا رایگەیاند لە ئاکامی ھێرشێکدا کە لەلایەن ھێزەکانی ئەمریکا و سعوودیە کراوەتە سەر ھێزەکانی حەشدی شەعبی لە سنووری ئەو پارێزگایە، ھەشت چەکداری حەشدی شەعبی کوژراون و چواری دیکەش برینداربوون.

لە ھێرشێکدا بۆ سەر حەشدی شەعبی لە نەینەوا ھەشت چەکدار کوژران - فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی حەشدی شەعبی لە پارێزگای نەینەوا رایگەیاند لە ئاکامی ھێرشێکدا کە لەلایەن ھێزەکانی ئەمریکا و سعوودیە کراوەتە سەر ھێزەکانی حەشدی شەعبی لە سنووری ئەو پارێزگایە، ھەشت چەکداری حەشدی شەعبی کوژراون و چواری دیکەش برینداربوون.

فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی حەشدی شەعبی لە پارێزگای نەینەوا رایگەیاند لە ئاکامی ھێرشێکدا کە لەلایەن ھێزەکانی ئەمریکا و سعوودیە کراوەتە سەر ھێزەکانی حەشدی شەعبی لە سنووری ئەو پارێزگایە، ھەشت چەکداری حەشدی شەعبی کوژراون و چواری دیکەش برینداربوون.

فەرماندەییەکە لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە ھێزەکانی ئەمریکا و سعوودیە، ھێرشی ئاسمانییان کردووەتە سەر ھێزەکانی حەشدی شەعبی لە سنووری پارێزگای نەینەوا.

بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە ئاکامی ھێرشەکەدا، ھەشت چەکداری حەشدی شەعبی کوژراون و چواری دیکەش برینداربوون.

پێشتریش دەستەی حەشدی شەعبی ڕایگەیاندبوو: "ئەمڕ چوارشەممە، ھێزەکانی ئەمریکا و سعوودیە، زنجیرەیەک ھێرشی تیرۆریستیان کردووەتە سەر ژمارەیەک بارەگای حەشدی شەعبی لە چەند ناوچەیەکی عێراق".

ھەروەھا دەستەکە ئاماژەی بەوەشدابوو کە لە ئاکامی ھێرشەکاندا، ژمارەیەک چەکداری حەشدی شەعبی کوژراون و برینداربوون، ھەورەھا زیانێکی زۆری ماددیش بەر بارەگاکان کەوتوون.



