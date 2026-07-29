لە ھێرشێکدا بۆ سەر حەشدی شەعبی لە نەینەوا ھەشت چەکدار کوژران

Zana Natık Kerem
29 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 29 تەمووز 2026
فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی حەشدی شەعبی لە پارێزگای نەینەوا رایگەیاند لە ئاکامی ھێرشێکدا کە لەلایەن ھێزەکانی ئەمریکا و سعوودیە کراوەتە سەر ھێزەکانی حەشدی شەعبی لە سنووری ئەو پارێزگایە، ھەشت چەکداری حەشدی شەعبی کوژراون و چواری دیکەش برینداربوون.
فەرماندەییەکە لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە ھێزەکانی ئەمریکا و سعوودیە، ھێرشی ئاسمانییان کردووەتە سەر ھێزەکانی حەشدی شەعبی لە سنووری پارێزگای نەینەوا.
بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە ئاکامی ھێرشەکەدا، ھەشت چەکداری حەشدی شەعبی کوژراون و چواری دیکەش برینداربوون.
پێشتریش دەستەی حەشدی شەعبی ڕایگەیاندبوو: "ئەمڕ چوارشەممە، ھێزەکانی ئەمریکا و سعوودیە، زنجیرەیەک ھێرشی تیرۆریستیان کردووەتە سەر ژمارەیەک بارەگای حەشدی شەعبی لە چەند ناوچەیەکی عێراق".
ھەروەھا دەستەکە ئاماژەی بەوەشدابوو کە لە ئاکامی ھێرشەکاندا، ژمارەیەک چەکداری حەشدی شەعبی کوژراون و برینداربوون، ھەورەھا زیانێکی زۆری ماددیش بەر بارەگاکان کەوتوون.