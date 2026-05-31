لە ڕۆژانی جەژندا زیاتر لە ٣٤ هەزار گەشتیار سەردانی زاخۆیان کردووە

شوێنە گەشتیارییەکانی ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ لە پشووەکانی جەژنی ئەمساڵدا پێشوازییان لە زیاتر لە ٣٤ هەزار گەشتیار کردووە.
بەپێی ئامارە فەرمییەکانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشتوگوزاری زاخۆ، لە ماوەی پێنج ڕۆژی پشووی جەژنی قورباندا (لە ٢٦ تا ٣٠ی ئایاری ٢٠٢٦)، ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ پێشوازی لە ٣٤ هەزار و ٤٤٨ گەشتیار و سەردانیکەر کردووە.
بە پێی ئەو داتایانە، بەشێکی زۆری گەشتیاران لە ناوەڕاست و باشووری عێراقەوە ڕوویان لە دەڤەرەکە کردووە.
هەریەکە لە کۆرنیشی زاخۆ و پردی دەلال، بە شوێنە سەرنجڕاکێشانی دەڤەرەکە دەناسرێ و دیمەنەکانی لە سۆسیال میدیا و ڕای گشتی دەنگدانەوەی زۆری هەبووە.
لە ناوچەکە پڕۆژەی گەشتیاریی کۆڕنیشی زاخۆ دەنگداندوەی زۆری هەبووە کە ئەمساڵ لە لایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە، جێبەجێ کراوە. لە قۆناغی یەکەمی پڕۆژەکەدا شەش ملیار دینار تێچووی هەبووە و لە قۆناغی دووهەمیشدا کە بە درێژایی هەزار و ٥٠٠ مەتر لە ھەردوو دیوی ڕووباری خابوور لە زاخۆ جێبەجێ کراوە، تێچووەکەی گەیشتووەتەوە ١١ ملیار و ٥٠٠ ملیۆن دینار.
لە ناو پڕۆژەکەدا کە بۆ گەشتیاران دیمەنێکی ناوازە دەبەخشێت و سەرنجی فۆتۆگرافەرانی بۆ لای خۆی ڕادەکێشێت، بەنداوێک بە درێژایی ٧٣ مەتر و بەرزیی ٣.٥ مەتر دروست کراوە کە توانای گلدانەوەی ٢٥٠ ھەزار مەتر سێجا ئاوی ھەیە، لە ھەمانکاتدا سەدا ٧٠ی ئەو پڕۆژەیە سەوزاییە و ئەمەش سوودێکی باش بە ژینگەی ناوچەکە دەگەیەنێت.
هاوکات لە تەنیشت پردی دەلال، مۆزەخانەی هاوچەرخی زاخۆ دروستكراوه كه زياتر له ٣٠٠ شوێنەواری مێژوویی تیادا پارێزراون.
ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ کە ناوچەیەکی بادینانە دەکەوێتە سەر ڕێگای دەوازەی سنووریی "ئیبراھیم خەلیل" و سنووری ھەیە لەگەڵ تورکیا و بەو پێیە جگە لە شوێنە گەشتیارییەکان، ئاڵوگۆڕی بازرگانیش لە ناوچەکەدا بووەتە هۆی ڕاکێشانی گەشتیاران بۆ کڕینی کەلوپەلی و پێداویستی.