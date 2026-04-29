لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا سەرکۆماری سووریا ئەحمەد شەرع پیرۆزبایی لە نزار ئامێدی کرد

سەرکۆماری سووریا ئەحمەد شەرع پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرکۆماری عێراق نزار ئامێدی کرد و پیرۆزبایی دەستبەکاربوونی لێکرد.

بە پێی ڕاگەیاندراوێکی سەرۆکایەتی کۆماری سووریا، سەرکۆمار ئەحمەد شەرع لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ هاوتا عێراقییەکەی نزار ئامێدی گفتوگۆی کردووە.

ئەحمەد شەرع وێرای دەربڕینی پیرۆزبایی خۆی لە نزار ئامێدی، سەرنجی بۆ لای پەیوەندی برایانەی نێوان عێراق و سووریا ڕاکێشا و جەختی لەوە کردەوە کە دیمەشق بایەخ دەدات بە پەرەپێدان بەو پەیوەندییانە لە هەموو بوارێکدا و سوورە لەسەر بەهێزکردنیان.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە کە هەردوو سەرۆک جەختیان لەوە کردووەتەوە کە لە هەماهەنگی زیاتردا دەبن بۆ پەرەپێدان بە پەیوەندییەکان و لەبارەی پەرەسەندنەکانی ناوچەکە لە ڕاوێژدا دەبن.

لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا جەخت لەوە کراوەتەوە کە ئەم هەنگاوانە یارمەتیدەری ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە دەبێت.