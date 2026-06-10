- سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی پەیامێکی ئاراستەی سەرکۆماری سووریا، ئەحمەد شەرع کردووە کە تیاتیدا جەختی کردووەتەوە لەسەر پتەوکردنی پەیوەندیی و ھەماھەنگییەکانی نێوان ھەردوو وڵات لە بوارەکانی ئابووری و ئەمنییدا.

لە پەیامێکی زەیدی بۆ ئەحمەد شەرع: "عێراق و سووریا ھەماھەنگییەکانیان لە بوارەکانی ئابووری و ئەمنییدا پتەو دەکەن" - سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی پەیامێکی ئاراستەی سەرکۆماری سووریا، ئەحمەد شەرع کردووە کە تیاتیدا جەختی کردووەتەوە لەسەر پتەوکردنی پەیوەندیی و ھەماھەنگییەکانی نێوان ھەردوو وڵات لە بوارەکانی ئابووری و ئەمنییدا.

سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی پەیامێکی ئاراستەی سەرکۆماری سووریا، ئەحمەد شەرع کردووە کە تیاتیدا جەختی کردووەتەوە لەسەر پتەوکردنی پەیوەندیی و ھەماھەنگییەکانی نێوان ھەردوو وڵات لە بوارەکانی ئابووری و ئەمنییدا.

نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە بەڕێوەبەری دەزگای ھەواڵگریی نیشتمانی عێراق، حەمید شەتری پەیامێکی سەرۆکوەزیران عەلی زەیدی گەیاندووەتە سەرکۆماری سووریا، ئەحمەد شەرع.

بەپێی ڕاگەیاندراوەکە سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی لە پەیامەکەدا، جەختی کردووەتەوە لەسەر پتەوکردنی پەیوەندیی و ھەماھەنگییەکانی نێوان ھەردوو وڵات بە تایبەتیش لە بوارەکانی ئابووری و ئەمنییدا، ئەوەش لە چوارچێوەی بەرژەوەندی ھاوبەش.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوەش کراوە کە ئەحمەد شەرع لە وەڵامی پەیامەکەدا سوپاس و پێزانینی خۆی بۆ عەلی زەیدی و حکوومەتی عێراق دەربڕیوە، ھەروەھا پابەندبوونی وڵاتەکەی بۆ ھاوکاریکردن لەگەڵ عێراق بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئاستەنگەکانی ئێستای ناوچەکە، دووپات کردووەتەوە.

ھەر بەپێی ڕاگەیاندراوەکە، سەرکۆماری سووریا ھەروەھا گرنگی زانیوە ھاریکارییە ھاوبەشەکانی نێوان ھەردوو وڵات، بەتایبەتی لە بوارەکانی ئەمنی و ئابووریدا، پتەو بکرێن.



