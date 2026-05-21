[1/14] لە میانی چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکیدا لە ھەولێر خواردنە خۆماڵییەکان ناسێندران ھەولێر- AA لە چوارچێوەی چالاکییەکانی "ھەفتەی چێشتخانەی تورکی" و بە پشتبەستن بەو بیروکەیە و چاودێری خاتوو ئەمینە ئەردۆغان ھاوسەری سەرکۆماری تورکیا پێنچەمین چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە ھەولێر بە چەندین خواردنی تورکی دەستپێکرد. چالاکییەکە بە ئامادەبوونی کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو و بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی ھەرێمی کوردستان، سەفین دزەیی و پارێزگاری ھەولێر، ئومێد خۆشناو و بەرپرسانی حکوومی و حزبی بەڕێوەچوو کە تێیدا چەندین جۆری خواردنی تورکی ناسێندران و بوونە جێی سەرنجی ئامادەبووان. لە گوتارێکدا کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو بەخێرھاتی میوانەکانی کرد و ڕایگەیاند: "ئێمە دوای ماوەیەک کە بەسەختی تێمانپەراند ئێستا زۆر خۆشحاڵم کە کۆنسوڵخانەکەمان لە چالاکییەکی کولتووریدا ھەموومانی کۆ کردووەتەوە بیری ئەم دیدارانەمان دەکرد و ساتێکی سەختمان تێپەراند و ئێمەش لە کۆنسوڵخانەکەمان لەگەل ئێوە بووین و ھیچ یەک لە کارمەندەکانمان ھەولێریان جێ نەھێشت و ماملەکانمان رانەگرت". ئەرمان تۆپچو گوتی"بە ناوی ئاشتی ناوچەکەمان ھێوادارم جارێکی دیکە ژینگەی شەر و ململانێ تاقینەکەینەوە لەم چوارچێوەیەدا تورکیا لەپێناو ئاشتی و سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە ھەموو ھەوڵێکی دا". گوتیشی: "ئێمە گەلانێکین خاوەنی کولتووری ھاوشێوەیەن ئێمە ھەم ئارامی و ھەم بەختەوەری لە نێو ئەم سفرانەدا دەدوزینەوە کە کۆمان دەکاتەوە". دواتر خواردنەکان ناسێندران و ئامادەبووان گەشتێکیان بەسەر مێزەکاندا کرد و خواردنە جۆراوجۆرەکانییان تاقییکردەوە و جێی ڕەزامەندی ئامادەبووان بوو. ساڵانە ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە چەندین وڵاتی جیاواز ئەنجام دەدرێت و خواردنەکان بە خەڵکی ناوچە جیاوازەکان دەناسێندرێن.

[2/14] لە میانی چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکیدا لە ھەولێر خواردنە خۆماڵییەکان ناسێندران ھەولێر- AA لە چوارچێوەی چالاکییەکانی "ھەفتەی چێشتخانەی تورکی" و بە پشتبەستن بەو بیروکەیە و چاودێری خاتوو ئەمینە ئەردۆغان ھاوسەری سەرکۆماری تورکیا پێنچەمین چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە ھەولێر بە چەندین خواردنی تورکی دەستپێکرد. چالاکییەکە بە ئامادەبوونی کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو و بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی ھەرێمی کوردستان، سەفین دزەیی و پارێزگاری ھەولێر، ئومێد خۆشناو و بەرپرسانی حکوومی و حزبی بەڕێوەچوو کە تێیدا چەندین جۆری خواردنی تورکی ناسێندران و بوونە جێی سەرنجی ئامادەبووان. لە گوتارێکدا کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو بەخێرھاتی میوانەکانی کرد و ڕایگەیاند: "ئێمە دوای ماوەیەک کە بەسەختی تێمانپەراند ئێستا زۆر خۆشحاڵم کە کۆنسوڵخانەکەمان لە چالاکییەکی کولتووریدا ھەموومانی کۆ کردووەتەوە بیری ئەم دیدارانەمان دەکرد و ساتێکی سەختمان تێپەراند و ئێمەش لە کۆنسوڵخانەکەمان لەگەل ئێوە بووین و ھیچ یەک لە کارمەندەکانمان ھەولێریان جێ نەھێشت و ماملەکانمان رانەگرت". ئەرمان تۆپچو گوتی"بە ناوی ئاشتی ناوچەکەمان ھێوادارم جارێکی دیکە ژینگەی شەر و ململانێ تاقینەکەینەوە لەم چوارچێوەیەدا تورکیا لەپێناو ئاشتی و سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە ھەموو ھەوڵێکی دا". گوتیشی: "ئێمە گەلانێکین خاوەنی کولتووری ھاوشێوەیەن ئێمە ھەم ئارامی و ھەم بەختەوەری لە نێو ئەم سفرانەدا دەدوزینەوە کە کۆمان دەکاتەوە". دواتر خواردنەکان ناسێندران و ئامادەبووان گەشتێکیان بەسەر مێزەکاندا کرد و خواردنە جۆراوجۆرەکانییان تاقییکردەوە و جێی ڕەزامەندی ئامادەبووان بوو. ساڵانە ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە چەندین وڵاتی جیاواز ئەنجام دەدرێت و خواردنەکان بە خەڵکی ناوچە جیاوازەکان دەناسێندرێن.

[3/14] لە میانی چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکیدا لە ھەولێر خواردنە خۆماڵییەکان ناسێندران ھەولێر- AA لە چوارچێوەی چالاکییەکانی "ھەفتەی چێشتخانەی تورکی" و بە پشتبەستن بەو بیروکەیە و چاودێری خاتوو ئەمینە ئەردۆغان ھاوسەری سەرکۆماری تورکیا پێنچەمین چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە ھەولێر بە چەندین خواردنی تورکی دەستپێکرد. چالاکییەکە بە ئامادەبوونی کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو و بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی ھەرێمی کوردستان، سەفین دزەیی و پارێزگاری ھەولێر، ئومێد خۆشناو و بەرپرسانی حکوومی و حزبی بەڕێوەچوو کە تێیدا چەندین جۆری خواردنی تورکی ناسێندران و بوونە جێی سەرنجی ئامادەبووان. لە گوتارێکدا کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو بەخێرھاتی میوانەکانی کرد و ڕایگەیاند: "ئێمە دوای ماوەیەک کە بەسەختی تێمانپەراند ئێستا زۆر خۆشحاڵم کە کۆنسوڵخانەکەمان لە چالاکییەکی کولتووریدا ھەموومانی کۆ کردووەتەوە بیری ئەم دیدارانەمان دەکرد و ساتێکی سەختمان تێپەراند و ئێمەش لە کۆنسوڵخانەکەمان لەگەل ئێوە بووین و ھیچ یەک لە کارمەندەکانمان ھەولێریان جێ نەھێشت و ماملەکانمان رانەگرت". ئەرمان تۆپچو گوتی"بە ناوی ئاشتی ناوچەکەمان ھێوادارم جارێکی دیکە ژینگەی شەر و ململانێ تاقینەکەینەوە لەم چوارچێوەیەدا تورکیا لەپێناو ئاشتی و سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە ھەموو ھەوڵێکی دا". گوتیشی: "ئێمە گەلانێکین خاوەنی کولتووری ھاوشێوەیەن ئێمە ھەم ئارامی و ھەم بەختەوەری لە نێو ئەم سفرانەدا دەدوزینەوە کە کۆمان دەکاتەوە". دواتر خواردنەکان ناسێندران و ئامادەبووان گەشتێکیان بەسەر مێزەکاندا کرد و خواردنە جۆراوجۆرەکانییان تاقییکردەوە و جێی ڕەزامەندی ئامادەبووان بوو. ساڵانە ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە چەندین وڵاتی جیاواز ئەنجام دەدرێت و خواردنەکان بە خەڵکی ناوچە جیاوازەکان دەناسێندرێن.

[4/14] لە میانی چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکیدا لە ھەولێر خواردنە خۆماڵییەکان ناسێندران ھەولێر- AA لە چوارچێوەی چالاکییەکانی "ھەفتەی چێشتخانەی تورکی" و بە پشتبەستن بەو بیروکەیە و چاودێری خاتوو ئەمینە ئەردۆغان ھاوسەری سەرکۆماری تورکیا پێنچەمین چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە ھەولێر بە چەندین خواردنی تورکی دەستپێکرد. چالاکییەکە بە ئامادەبوونی کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو و بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی ھەرێمی کوردستان، سەفین دزەیی و پارێزگاری ھەولێر، ئومێد خۆشناو و بەرپرسانی حکوومی و حزبی بەڕێوەچوو کە تێیدا چەندین جۆری خواردنی تورکی ناسێندران و بوونە جێی سەرنجی ئامادەبووان. لە گوتارێکدا کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو بەخێرھاتی میوانەکانی کرد و ڕایگەیاند: "ئێمە دوای ماوەیەک کە بەسەختی تێمانپەراند ئێستا زۆر خۆشحاڵم کە کۆنسوڵخانەکەمان لە چالاکییەکی کولتووریدا ھەموومانی کۆ کردووەتەوە بیری ئەم دیدارانەمان دەکرد و ساتێکی سەختمان تێپەراند و ئێمەش لە کۆنسوڵخانەکەمان لەگەل ئێوە بووین و ھیچ یەک لە کارمەندەکانمان ھەولێریان جێ نەھێشت و ماملەکانمان رانەگرت". ئەرمان تۆپچو گوتی"بە ناوی ئاشتی ناوچەکەمان ھێوادارم جارێکی دیکە ژینگەی شەر و ململانێ تاقینەکەینەوە لەم چوارچێوەیەدا تورکیا لەپێناو ئاشتی و سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە ھەموو ھەوڵێکی دا". گوتیشی: "ئێمە گەلانێکین خاوەنی کولتووری ھاوشێوەیەن ئێمە ھەم ئارامی و ھەم بەختەوەری لە نێو ئەم سفرانەدا دەدوزینەوە کە کۆمان دەکاتەوە". دواتر خواردنەکان ناسێندران و ئامادەبووان گەشتێکیان بەسەر مێزەکاندا کرد و خواردنە جۆراوجۆرەکانییان تاقییکردەوە و جێی ڕەزامەندی ئامادەبووان بوو. ساڵانە ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە چەندین وڵاتی جیاواز ئەنجام دەدرێت و خواردنەکان بە خەڵکی ناوچە جیاوازەکان دەناسێندرێن.

[5/14] لە میانی چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکیدا لە ھەولێر خواردنە خۆماڵییەکان ناسێندران ھەولێر- AA لە چوارچێوەی چالاکییەکانی "ھەفتەی چێشتخانەی تورکی" و بە پشتبەستن بەو بیروکەیە و چاودێری خاتوو ئەمینە ئەردۆغان ھاوسەری سەرکۆماری تورکیا پێنچەمین چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە ھەولێر بە چەندین خواردنی تورکی دەستپێکرد. چالاکییەکە بە ئامادەبوونی کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو و بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی ھەرێمی کوردستان، سەفین دزەیی و پارێزگاری ھەولێر، ئومێد خۆشناو و بەرپرسانی حکوومی و حزبی بەڕێوەچوو کە تێیدا چەندین جۆری خواردنی تورکی ناسێندران و بوونە جێی سەرنجی ئامادەبووان. لە گوتارێکدا کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو بەخێرھاتی میوانەکانی کرد و ڕایگەیاند: "ئێمە دوای ماوەیەک کە بەسەختی تێمانپەراند ئێستا زۆر خۆشحاڵم کە کۆنسوڵخانەکەمان لە چالاکییەکی کولتووریدا ھەموومانی کۆ کردووەتەوە بیری ئەم دیدارانەمان دەکرد و ساتێکی سەختمان تێپەراند و ئێمەش لە کۆنسوڵخانەکەمان لەگەل ئێوە بووین و ھیچ یەک لە کارمەندەکانمان ھەولێریان جێ نەھێشت و ماملەکانمان رانەگرت". ئەرمان تۆپچو گوتی"بە ناوی ئاشتی ناوچەکەمان ھێوادارم جارێکی دیکە ژینگەی شەر و ململانێ تاقینەکەینەوە لەم چوارچێوەیەدا تورکیا لەپێناو ئاشتی و سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە ھەموو ھەوڵێکی دا". گوتیشی: "ئێمە گەلانێکین خاوەنی کولتووری ھاوشێوەیەن ئێمە ھەم ئارامی و ھەم بەختەوەری لە نێو ئەم سفرانەدا دەدوزینەوە کە کۆمان دەکاتەوە". دواتر خواردنەکان ناسێندران و ئامادەبووان گەشتێکیان بەسەر مێزەکاندا کرد و خواردنە جۆراوجۆرەکانییان تاقییکردەوە و جێی ڕەزامەندی ئامادەبووان بوو. ساڵانە ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە چەندین وڵاتی جیاواز ئەنجام دەدرێت و خواردنەکان بە خەڵکی ناوچە جیاوازەکان دەناسێندرێن.

[6/14] لە میانی چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکیدا لە ھەولێر خواردنە خۆماڵییەکان ناسێندران ھەولێر- AA لە چوارچێوەی چالاکییەکانی "ھەفتەی چێشتخانەی تورکی" و بە پشتبەستن بەو بیروکەیە و چاودێری خاتوو ئەمینە ئەردۆغان ھاوسەری سەرکۆماری تورکیا پێنچەمین چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە ھەولێر بە چەندین خواردنی تورکی دەستپێکرد. چالاکییەکە بە ئامادەبوونی کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو و بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی ھەرێمی کوردستان، سەفین دزەیی و پارێزگاری ھەولێر، ئومێد خۆشناو و بەرپرسانی حکوومی و حزبی بەڕێوەچوو کە تێیدا چەندین جۆری خواردنی تورکی ناسێندران و بوونە جێی سەرنجی ئامادەبووان. لە گوتارێکدا کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو بەخێرھاتی میوانەکانی کرد و ڕایگەیاند: "ئێمە دوای ماوەیەک کە بەسەختی تێمانپەراند ئێستا زۆر خۆشحاڵم کە کۆنسوڵخانەکەمان لە چالاکییەکی کولتووریدا ھەموومانی کۆ کردووەتەوە بیری ئەم دیدارانەمان دەکرد و ساتێکی سەختمان تێپەراند و ئێمەش لە کۆنسوڵخانەکەمان لەگەل ئێوە بووین و ھیچ یەک لە کارمەندەکانمان ھەولێریان جێ نەھێشت و ماملەکانمان رانەگرت". ئەرمان تۆپچو گوتی"بە ناوی ئاشتی ناوچەکەمان ھێوادارم جارێکی دیکە ژینگەی شەر و ململانێ تاقینەکەینەوە لەم چوارچێوەیەدا تورکیا لەپێناو ئاشتی و سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە ھەموو ھەوڵێکی دا". گوتیشی: "ئێمە گەلانێکین خاوەنی کولتووری ھاوشێوەیەن ئێمە ھەم ئارامی و ھەم بەختەوەری لە نێو ئەم سفرانەدا دەدوزینەوە کە کۆمان دەکاتەوە". دواتر خواردنەکان ناسێندران و ئامادەبووان گەشتێکیان بەسەر مێزەکاندا کرد و خواردنە جۆراوجۆرەکانییان تاقییکردەوە و جێی ڕەزامەندی ئامادەبووان بوو. ساڵانە ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە چەندین وڵاتی جیاواز ئەنجام دەدرێت و خواردنەکان بە خەڵکی ناوچە جیاوازەکان دەناسێندرێن.

[7/14] لە میانی چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکیدا لە ھەولێر خواردنە خۆماڵییەکان ناسێندران ھەولێر- AA لە چوارچێوەی چالاکییەکانی "ھەفتەی چێشتخانەی تورکی" و بە پشتبەستن بەو بیروکەیە و چاودێری خاتوو ئەمینە ئەردۆغان ھاوسەری سەرکۆماری تورکیا پێنچەمین چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە ھەولێر بە چەندین خواردنی تورکی دەستپێکرد. چالاکییەکە بە ئامادەبوونی کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو و بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی ھەرێمی کوردستان، سەفین دزەیی و پارێزگاری ھەولێر، ئومێد خۆشناو و بەرپرسانی حکوومی و حزبی بەڕێوەچوو کە تێیدا چەندین جۆری خواردنی تورکی ناسێندران و بوونە جێی سەرنجی ئامادەبووان. لە گوتارێکدا کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو بەخێرھاتی میوانەکانی کرد و ڕایگەیاند: "ئێمە دوای ماوەیەک کە بەسەختی تێمانپەراند ئێستا زۆر خۆشحاڵم کە کۆنسوڵخانەکەمان لە چالاکییەکی کولتووریدا ھەموومانی کۆ کردووەتەوە بیری ئەم دیدارانەمان دەکرد و ساتێکی سەختمان تێپەراند و ئێمەش لە کۆنسوڵخانەکەمان لەگەل ئێوە بووین و ھیچ یەک لە کارمەندەکانمان ھەولێریان جێ نەھێشت و ماملەکانمان رانەگرت". ئەرمان تۆپچو گوتی"بە ناوی ئاشتی ناوچەکەمان ھێوادارم جارێکی دیکە ژینگەی شەر و ململانێ تاقینەکەینەوە لەم چوارچێوەیەدا تورکیا لەپێناو ئاشتی و سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە ھەموو ھەوڵێکی دا". گوتیشی: "ئێمە گەلانێکین خاوەنی کولتووری ھاوشێوەیەن ئێمە ھەم ئارامی و ھەم بەختەوەری لە نێو ئەم سفرانەدا دەدوزینەوە کە کۆمان دەکاتەوە". دواتر خواردنەکان ناسێندران و ئامادەبووان گەشتێکیان بەسەر مێزەکاندا کرد و خواردنە جۆراوجۆرەکانییان تاقییکردەوە و جێی ڕەزامەندی ئامادەبووان بوو. ساڵانە ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە چەندین وڵاتی جیاواز ئەنجام دەدرێت و خواردنەکان بە خەڵکی ناوچە جیاوازەکان دەناسێندرێن.

[8/14] لە میانی چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکیدا لە ھەولێر خواردنە خۆماڵییەکان ناسێندران ھەولێر- AA لە چوارچێوەی چالاکییەکانی "ھەفتەی چێشتخانەی تورکی" و بە پشتبەستن بەو بیروکەیە و چاودێری خاتوو ئەمینە ئەردۆغان ھاوسەری سەرکۆماری تورکیا پێنچەمین چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە ھەولێر بە چەندین خواردنی تورکی دەستپێکرد. چالاکییەکە بە ئامادەبوونی کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو و بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی ھەرێمی کوردستان، سەفین دزەیی و پارێزگاری ھەولێر، ئومێد خۆشناو و بەرپرسانی حکوومی و حزبی بەڕێوەچوو کە تێیدا چەندین جۆری خواردنی تورکی ناسێندران و بوونە جێی سەرنجی ئامادەبووان. لە گوتارێکدا کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو بەخێرھاتی میوانەکانی کرد و ڕایگەیاند: "ئێمە دوای ماوەیەک کە بەسەختی تێمانپەراند ئێستا زۆر خۆشحاڵم کە کۆنسوڵخانەکەمان لە چالاکییەکی کولتووریدا ھەموومانی کۆ کردووەتەوە بیری ئەم دیدارانەمان دەکرد و ساتێکی سەختمان تێپەراند و ئێمەش لە کۆنسوڵخانەکەمان لەگەل ئێوە بووین و ھیچ یەک لە کارمەندەکانمان ھەولێریان جێ نەھێشت و ماملەکانمان رانەگرت". ئەرمان تۆپچو گوتی"بە ناوی ئاشتی ناوچەکەمان ھێوادارم جارێکی دیکە ژینگەی شەر و ململانێ تاقینەکەینەوە لەم چوارچێوەیەدا تورکیا لەپێناو ئاشتی و سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە ھەموو ھەوڵێکی دا". گوتیشی: "ئێمە گەلانێکین خاوەنی کولتووری ھاوشێوەیەن ئێمە ھەم ئارامی و ھەم بەختەوەری لە نێو ئەم سفرانەدا دەدوزینەوە کە کۆمان دەکاتەوە". دواتر خواردنەکان ناسێندران و ئامادەبووان گەشتێکیان بەسەر مێزەکاندا کرد و خواردنە جۆراوجۆرەکانییان تاقییکردەوە و جێی ڕەزامەندی ئامادەبووان بوو. ساڵانە ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە چەندین وڵاتی جیاواز ئەنجام دەدرێت و خواردنەکان بە خەڵکی ناوچە جیاوازەکان دەناسێندرێن.

[9/14] لە میانی چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکیدا لە ھەولێر خواردنە خۆماڵییەکان ناسێندران ھەولێر- AA لە چوارچێوەی چالاکییەکانی "ھەفتەی چێشتخانەی تورکی" و بە پشتبەستن بەو بیروکەیە و چاودێری خاتوو ئەمینە ئەردۆغان ھاوسەری سەرکۆماری تورکیا پێنچەمین چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە ھەولێر بە چەندین خواردنی تورکی دەستپێکرد. چالاکییەکە بە ئامادەبوونی کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو و بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی ھەرێمی کوردستان، سەفین دزەیی و پارێزگاری ھەولێر، ئومێد خۆشناو و بەرپرسانی حکوومی و حزبی بەڕێوەچوو کە تێیدا چەندین جۆری خواردنی تورکی ناسێندران و بوونە جێی سەرنجی ئامادەبووان. لە گوتارێکدا کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو بەخێرھاتی میوانەکانی کرد و ڕایگەیاند: "ئێمە دوای ماوەیەک کە بەسەختی تێمانپەراند ئێستا زۆر خۆشحاڵم کە کۆنسوڵخانەکەمان لە چالاکییەکی کولتووریدا ھەموومانی کۆ کردووەتەوە بیری ئەم دیدارانەمان دەکرد و ساتێکی سەختمان تێپەراند و ئێمەش لە کۆنسوڵخانەکەمان لەگەل ئێوە بووین و ھیچ یەک لە کارمەندەکانمان ھەولێریان جێ نەھێشت و ماملەکانمان رانەگرت". ئەرمان تۆپچو گوتی"بە ناوی ئاشتی ناوچەکەمان ھێوادارم جارێکی دیکە ژینگەی شەر و ململانێ تاقینەکەینەوە لەم چوارچێوەیەدا تورکیا لەپێناو ئاشتی و سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە ھەموو ھەوڵێکی دا". گوتیشی: "ئێمە گەلانێکین خاوەنی کولتووری ھاوشێوەیەن ئێمە ھەم ئارامی و ھەم بەختەوەری لە نێو ئەم سفرانەدا دەدوزینەوە کە کۆمان دەکاتەوە". دواتر خواردنەکان ناسێندران و ئامادەبووان گەشتێکیان بەسەر مێزەکاندا کرد و خواردنە جۆراوجۆرەکانییان تاقییکردەوە و جێی ڕەزامەندی ئامادەبووان بوو. ساڵانە ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە چەندین وڵاتی جیاواز ئەنجام دەدرێت و خواردنەکان بە خەڵکی ناوچە جیاوازەکان دەناسێندرێن.

[10/14] لە میانی چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکیدا لە ھەولێر خواردنە خۆماڵییەکان ناسێندران ھەولێر- AA لە چوارچێوەی چالاکییەکانی "ھەفتەی چێشتخانەی تورکی" و بە پشتبەستن بەو بیروکەیە و چاودێری خاتوو ئەمینە ئەردۆغان ھاوسەری سەرکۆماری تورکیا پێنچەمین چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە ھەولێر بە چەندین خواردنی تورکی دەستپێکرد. چالاکییەکە بە ئامادەبوونی کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو و بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی ھەرێمی کوردستان، سەفین دزەیی و پارێزگاری ھەولێر، ئومێد خۆشناو و بەرپرسانی حکوومی و حزبی بەڕێوەچوو کە تێیدا چەندین جۆری خواردنی تورکی ناسێندران و بوونە جێی سەرنجی ئامادەبووان. لە گوتارێکدا کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو بەخێرھاتی میوانەکانی کرد و ڕایگەیاند: "ئێمە دوای ماوەیەک کە بەسەختی تێمانپەراند ئێستا زۆر خۆشحاڵم کە کۆنسوڵخانەکەمان لە چالاکییەکی کولتووریدا ھەموومانی کۆ کردووەتەوە بیری ئەم دیدارانەمان دەکرد و ساتێکی سەختمان تێپەراند و ئێمەش لە کۆنسوڵخانەکەمان لەگەل ئێوە بووین و ھیچ یەک لە کارمەندەکانمان ھەولێریان جێ نەھێشت و ماملەکانمان رانەگرت". ئەرمان تۆپچو گوتی"بە ناوی ئاشتی ناوچەکەمان ھێوادارم جارێکی دیکە ژینگەی شەر و ململانێ تاقینەکەینەوە لەم چوارچێوەیەدا تورکیا لەپێناو ئاشتی و سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە ھەموو ھەوڵێکی دا". گوتیشی: "ئێمە گەلانێکین خاوەنی کولتووری ھاوشێوەیەن ئێمە ھەم ئارامی و ھەم بەختەوەری لە نێو ئەم سفرانەدا دەدوزینەوە کە کۆمان دەکاتەوە". دواتر خواردنەکان ناسێندران و ئامادەبووان گەشتێکیان بەسەر مێزەکاندا کرد و خواردنە جۆراوجۆرەکانییان تاقییکردەوە و جێی ڕەزامەندی ئامادەبووان بوو. ساڵانە ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە چەندین وڵاتی جیاواز ئەنجام دەدرێت و خواردنەکان بە خەڵکی ناوچە جیاوازەکان دەناسێندرێن.

[11/14] لە میانی چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکیدا لە ھەولێر خواردنە خۆماڵییەکان ناسێندران ھەولێر- AA لە چوارچێوەی چالاکییەکانی "ھەفتەی چێشتخانەی تورکی" و بە پشتبەستن بەو بیروکەیە و چاودێری خاتوو ئەمینە ئەردۆغان ھاوسەری سەرکۆماری تورکیا پێنچەمین چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە ھەولێر بە چەندین خواردنی تورکی دەستپێکرد. چالاکییەکە بە ئامادەبوونی کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو و بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی ھەرێمی کوردستان، سەفین دزەیی و پارێزگاری ھەولێر، ئومێد خۆشناو و بەرپرسانی حکوومی و حزبی بەڕێوەچوو کە تێیدا چەندین جۆری خواردنی تورکی ناسێندران و بوونە جێی سەرنجی ئامادەبووان. لە گوتارێکدا کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو بەخێرھاتی میوانەکانی کرد و ڕایگەیاند: "ئێمە دوای ماوەیەک کە بەسەختی تێمانپەراند ئێستا زۆر خۆشحاڵم کە کۆنسوڵخانەکەمان لە چالاکییەکی کولتووریدا ھەموومانی کۆ کردووەتەوە بیری ئەم دیدارانەمان دەکرد و ساتێکی سەختمان تێپەراند و ئێمەش لە کۆنسوڵخانەکەمان لەگەل ئێوە بووین و ھیچ یەک لە کارمەندەکانمان ھەولێریان جێ نەھێشت و ماملەکانمان رانەگرت". ئەرمان تۆپچو گوتی"بە ناوی ئاشتی ناوچەکەمان ھێوادارم جارێکی دیکە ژینگەی شەر و ململانێ تاقینەکەینەوە لەم چوارچێوەیەدا تورکیا لەپێناو ئاشتی و سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە ھەموو ھەوڵێکی دا". گوتیشی: "ئێمە گەلانێکین خاوەنی کولتووری ھاوشێوەیەن ئێمە ھەم ئارامی و ھەم بەختەوەری لە نێو ئەم سفرانەدا دەدوزینەوە کە کۆمان دەکاتەوە". دواتر خواردنەکان ناسێندران و ئامادەبووان گەشتێکیان بەسەر مێزەکاندا کرد و خواردنە جۆراوجۆرەکانییان تاقییکردەوە و جێی ڕەزامەندی ئامادەبووان بوو. ساڵانە ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە چەندین وڵاتی جیاواز ئەنجام دەدرێت و خواردنەکان بە خەڵکی ناوچە جیاوازەکان دەناسێندرێن.

[12/14] لە میانی چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکیدا لە ھەولێر خواردنە خۆماڵییەکان ناسێندران ھەولێر- AA لە چوارچێوەی چالاکییەکانی "ھەفتەی چێشتخانەی تورکی" و بە پشتبەستن بەو بیروکەیە و چاودێری خاتوو ئەمینە ئەردۆغان ھاوسەری سەرکۆماری تورکیا پێنچەمین چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە ھەولێر بە چەندین خواردنی تورکی دەستپێکرد. چالاکییەکە بە ئامادەبوونی کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو و بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی ھەرێمی کوردستان، سەفین دزەیی و پارێزگاری ھەولێر، ئومێد خۆشناو و بەرپرسانی حکوومی و حزبی بەڕێوەچوو کە تێیدا چەندین جۆری خواردنی تورکی ناسێندران و بوونە جێی سەرنجی ئامادەبووان. لە گوتارێکدا کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو بەخێرھاتی میوانەکانی کرد و ڕایگەیاند: "ئێمە دوای ماوەیەک کە بەسەختی تێمانپەراند ئێستا زۆر خۆشحاڵم کە کۆنسوڵخانەکەمان لە چالاکییەکی کولتووریدا ھەموومانی کۆ کردووەتەوە بیری ئەم دیدارانەمان دەکرد و ساتێکی سەختمان تێپەراند و ئێمەش لە کۆنسوڵخانەکەمان لەگەل ئێوە بووین و ھیچ یەک لە کارمەندەکانمان ھەولێریان جێ نەھێشت و ماملەکانمان رانەگرت". ئەرمان تۆپچو گوتی"بە ناوی ئاشتی ناوچەکەمان ھێوادارم جارێکی دیکە ژینگەی شەر و ململانێ تاقینەکەینەوە لەم چوارچێوەیەدا تورکیا لەپێناو ئاشتی و سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە ھەموو ھەوڵێکی دا". گوتیشی: "ئێمە گەلانێکین خاوەنی کولتووری ھاوشێوەیەن ئێمە ھەم ئارامی و ھەم بەختەوەری لە نێو ئەم سفرانەدا دەدوزینەوە کە کۆمان دەکاتەوە". دواتر خواردنەکان ناسێندران و ئامادەبووان گەشتێکیان بەسەر مێزەکاندا کرد و خواردنە جۆراوجۆرەکانییان تاقییکردەوە و جێی ڕەزامەندی ئامادەبووان بوو. ساڵانە ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە چەندین وڵاتی جیاواز ئەنجام دەدرێت و خواردنەکان بە خەڵکی ناوچە جیاوازەکان دەناسێندرێن.

[13/14] لە میانی چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکیدا لە ھەولێر خواردنە خۆماڵییەکان ناسێندران ھەولێر- AA لە چوارچێوەی چالاکییەکانی "ھەفتەی چێشتخانەی تورکی" و بە پشتبەستن بەو بیروکەیە و چاودێری خاتوو ئەمینە ئەردۆغان ھاوسەری سەرکۆماری تورکیا پێنچەمین چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە ھەولێر بە چەندین خواردنی تورکی دەستپێکرد. چالاکییەکە بە ئامادەبوونی کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو و بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی ھەرێمی کوردستان، سەفین دزەیی و پارێزگاری ھەولێر، ئومێد خۆشناو و بەرپرسانی حکوومی و حزبی بەڕێوەچوو کە تێیدا چەندین جۆری خواردنی تورکی ناسێندران و بوونە جێی سەرنجی ئامادەبووان. لە گوتارێکدا کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو بەخێرھاتی میوانەکانی کرد و ڕایگەیاند: "ئێمە دوای ماوەیەک کە بەسەختی تێمانپەراند ئێستا زۆر خۆشحاڵم کە کۆنسوڵخانەکەمان لە چالاکییەکی کولتووریدا ھەموومانی کۆ کردووەتەوە بیری ئەم دیدارانەمان دەکرد و ساتێکی سەختمان تێپەراند و ئێمەش لە کۆنسوڵخانەکەمان لەگەل ئێوە بووین و ھیچ یەک لە کارمەندەکانمان ھەولێریان جێ نەھێشت و ماملەکانمان رانەگرت". ئەرمان تۆپچو گوتی"بە ناوی ئاشتی ناوچەکەمان ھێوادارم جارێکی دیکە ژینگەی شەر و ململانێ تاقینەکەینەوە لەم چوارچێوەیەدا تورکیا لەپێناو ئاشتی و سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە ھەموو ھەوڵێکی دا". گوتیشی: "ئێمە گەلانێکین خاوەنی کولتووری ھاوشێوەیەن ئێمە ھەم ئارامی و ھەم بەختەوەری لە نێو ئەم سفرانەدا دەدوزینەوە کە کۆمان دەکاتەوە". دواتر خواردنەکان ناسێندران و ئامادەبووان گەشتێکیان بەسەر مێزەکاندا کرد و خواردنە جۆراوجۆرەکانییان تاقییکردەوە و جێی ڕەزامەندی ئامادەبووان بوو. ساڵانە ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە چەندین وڵاتی جیاواز ئەنجام دەدرێت و خواردنەکان بە خەڵکی ناوچە جیاوازەکان دەناسێندرێن.

[14/14] لە میانی چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکیدا لە ھەولێر خواردنە خۆماڵییەکان ناسێندران ھەولێر- AA لە چوارچێوەی چالاکییەکانی "ھەفتەی چێشتخانەی تورکی" و بە پشتبەستن بەو بیروکەیە و چاودێری خاتوو ئەمینە ئەردۆغان ھاوسەری سەرکۆماری تورکیا پێنچەمین چالاکییەکانی ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە ھەولێر بە چەندین خواردنی تورکی دەستپێکرد. چالاکییەکە بە ئامادەبوونی کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو و بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی ھەرێمی کوردستان، سەفین دزەیی و پارێزگاری ھەولێر، ئومێد خۆشناو و بەرپرسانی حکوومی و حزبی بەڕێوەچوو کە تێیدا چەندین جۆری خواردنی تورکی ناسێندران و بوونە جێی سەرنجی ئامادەبووان. لە گوتارێکدا کونسوڵی گشتی تورکیا لە ھەولێر، ئەرمان تۆپچو بەخێرھاتی میوانەکانی کرد و ڕایگەیاند: "ئێمە دوای ماوەیەک کە بەسەختی تێمانپەراند ئێستا زۆر خۆشحاڵم کە کۆنسوڵخانەکەمان لە چالاکییەکی کولتووریدا ھەموومانی کۆ کردووەتەوە بیری ئەم دیدارانەمان دەکرد و ساتێکی سەختمان تێپەراند و ئێمەش لە کۆنسوڵخانەکەمان لەگەل ئێوە بووین و ھیچ یەک لە کارمەندەکانمان ھەولێریان جێ نەھێشت و ماملەکانمان رانەگرت". ئەرمان تۆپچو گوتی"بە ناوی ئاشتی ناوچەکەمان ھێوادارم جارێکی دیکە ژینگەی شەر و ململانێ تاقینەکەینەوە لەم چوارچێوەیەدا تورکیا لەپێناو ئاشتی و سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە ھەموو ھەوڵێکی دا". گوتیشی: "ئێمە گەلانێکین خاوەنی کولتووری ھاوشێوەیەن ئێمە ھەم ئارامی و ھەم بەختەوەری لە نێو ئەم سفرانەدا دەدوزینەوە کە کۆمان دەکاتەوە". دواتر خواردنەکان ناسێندران و ئامادەبووان گەشتێکیان بەسەر مێزەکاندا کرد و خواردنە جۆراوجۆرەکانییان تاقییکردەوە و جێی ڕەزامەندی ئامادەبووان بوو. ساڵانە ھەفتەی چێشتخانەی تورکی لە چەندین وڵاتی جیاواز ئەنجام دەدرێت و خواردنەکان بە خەڵکی ناوچە جیاوازەکان دەناسێندرێن.