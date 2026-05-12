لە عێراق حەشدی شەعبی ئۆپەراسیۆنێکی بەناوی "سەپاندنی سەروەریی" لە بیابانەکانی نەجەف و کەربەلا دەست پێ کرد دەستەی حەشدی شەعبی لە عێراق ڕایگەیاند کە ھێزەکانیان ئۆپەراسیۆنێکیان بەناوی "سەپاندنی سەروەریی" لە بیابانەکانی نەجەف و کەربەلا دەست پێ کردووە.

فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی فوراتی ناوەڕاست سەربە دەستەی حەشدی شەعبی، لیوا عەلی حەمدانی لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە ھێزەکانیان ئۆپەراسیۆنێکی بەناوی "سەپاندنی سەروەریی" لە چوار میحوەرەوە لە بیابانەکانی نەجەف و کەربەلا دەست پێ کردووە.

لیوا عەلی حەمدانی ڕاشیگەیاندووە کە ئۆپەراسیۆنەکە لەسەر فەرمانی فەرماندەی گشتیی ھێزە چەکدارەکان و بە سەرپەرشتی سەرۆک ئەرکانی سوپای عێراق، فەریقی یەکەم ڕوکن، عەبدولئەمیر ڕەشید یارەڵڵا ئەنجام دەدرێت.

ھەروەھا فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی فوراتی ناوەڕاست سەربە دەستەی حەشدی شەعبی، لیوا عەلی حەمدانی باسی لەوەشکردووە کە لە چوارچێوەی ئۆپەراسیۆنەکەدا، ھەڵمەتی کێوماڵکردن تا قووڵایی ٧٠ کیلۆمەتر ئەنجام دەدرێت، ئەوەش بە ئامانجی پاراستنی ڕێگای نێوان کەربەلا و ناوچەی نەخیب.