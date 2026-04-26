لە بەرەبەری کۆتاییهاتنی وادەکە، ناکۆکییەکانی چوارچێوەی ھەماھەنگی لەسەر پۆستی سەرۆکوەزیران بەردەوامە

Zana Natık Kerem
26 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 26 نیسان 2026
لە دوای ھەڵبژاردنی سەرکۆماری عێراق لە ڕۆژی ١١ی ئەم مانگە، تا ئێستا لایەنەکانی چوارچێوەی ھەماھەنگی شیعە لەبارەی بەربژێرکردنی کەسێک بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران نەگەیشتوونە ڕێککەوتن، تا دێت ناکۆکییەکانی نێوانیان قوڵتر دەبێتەوە.
ئەوەش لە کاتێکدا ٢٦ی نیسانی ٢٠٢٦، وادەی دەستووریی لە بەردەم لایەنەکانی سەربە چوارچێوەی هەماهەنگی شیعە لەبارەی پێشکەشکردنی بەربژێری خۆیان بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق کۆتایی دێت.
ناکۆکیی نێوان سەرکردەکانی چوارچێوەی ھەماھەنگی بۆ چەند ھۆکارێک دەگەڕێتەوە لەوانە میکانیزمی دەنگدانە بۆ دەستنیشانکردنی بەربژێری سەرۆکوەزیران، بەشێکیان لەگەڵ ئەوەدان کە پێویستە بەربژێر دوو لەسەر سێی دەنگی ١٢ سەرکردەکانی چوارچێوەی ھەماھەنگی بەدەستبھێنێت کە ھەشت سەرکردەیە، بەشەکەی دیکە داوا دەکەن دوو لەسەر سێی دەنگی ١٦٤ ئەندامانی فراکسیۆنەکانیان لە ئەنجوومەنی نوێنەران بەدەستبھێنێت کە ١١٠ ئەندامە.
ھەروەھا ھۆکارێکی دیکەی ناکۆکی نێوان سەرکردەکانی چوارچێوەی ھەماھەنگی، ئەوەیە کە ھەریەک لە سەرۆکی ھاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان، محەمەد شیاع سوودانی و سەرۆکی ھاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا، نوری مالیکی بە جیا بەربژێری خۆیان بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران پێشکەش کردووە.
لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا، ئیحسان عەوادی لەلایەن محەمەد شیاع سوودانی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق و باسم بەدری لەلایەن نوری مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران بەربژێرکران.
ڕۆژی ٢٠ی نیسانی ٢٠٢٦ لە کۆبوونەوەی چوارچێوەی ھەماھەنگی کە لە نووسینگەی سەرۆکی ھاوپەیمانی حیکمەی نیشتمانی، عەممار حەکیم لە بەغدا بەڕێوەچوو ئیحسان عەوادی وەک بەربژێری ھاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران و باسم بەدری وەک بەربژێری ھاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا خرانە دەنگدانەوە، بەڵام ھیچکامیان دەنگی زۆینەی سەرکردەکانی چوارچێوەی ھەماھەنگیان بەدەست نەھێنا.
جگە لەوەش باس لەوە دەکرێت کە یەکلاییکردنەوەی پرسی بەربژێرکردنی کەسێک بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق لەلایەن چوارچێوەی ھەماھەنگی، پەیوەندی ئاکامی دانوستانەکانی داھاتووی نێوان ئەمریکا و ئێرانەوە ھەیە، چونکە پێشتر ئەمریکا ھۆشداریداوە کە نابێت ئەو کەسەی لەلایەن چوارچیوەی ھەماھەنگییەوە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران بەربژێر دەکرێت، پەیوەندی بە گرووپە چەکدارەکان و ئێرانەوە ھەبێت.
بۆیە ھەموو چاوەکان لەسەر ئاکامی شەڕی نێوان ئەمریکا و ئێرانە و دەگوترێت، ئەگەر ئەمریکا لە شەڕەکەدا سەر بکەوێت ئەو کەسێک بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق بەربژێر دەکرێت کە پەیوەندی بە گرووپە چەکدارەکان و ئێرانەوە نییە و بەپێچەوانە ئەگەر ئێران توانی لە شەڕەکەدا سەربکەوێت، ئەوا کەسێکی نزیک لە ئێران بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق بەربژێر دەکرێت.
بەڵگەش لەسەر ئەمە، ڕۆژی ٢٤ی کانوونی دووەمی ئەمساڵ لە کۆبوونەوەی چوارچێوەی ھەماھەنگی شیعە، بە زۆرینەی دەنگ، نوری مالیکی کە بە کەسێکی نزیک لە ئێران دادەندرێت بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق بەربژێرکرا.
ئەو ھەنگاوەی چوارچێوەی ھەماھەنگی شیعە، کاردانەوەی توندی ئەمریکای لێکەوتەوە و سێ ڕۆژ دواتر و ڕۆژی ٢٧ی کانوونی دووەمی ئەمساڵ سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ھۆشداری ئەوەی دابوو، ئەگەر نوری مالیکی ببێتەوە بە سەرۆکوەزیرانی عێراق، ئەوە ئەمریکا ھیچی دیکە یارمەتی عێراق نادات.
ئەگەر ئەمڕۆ یەکشەممە ٢٦ی نیسانی ٢٠٢٦، لایەنەکانی سەربە چوارچێوەی ھەماھەنگی بەربژێری خۆیان بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق دەستنیشان نەکەن، ئەوا لایەنەکانی چوارچێوە نەک ھەر ڕەوایەتی دەستووریی خۆیان، بەڵکو ڕەوایەتی سیاسیش وەک گەورەترین فراکسیۆن لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لەدەست دەدەن.
ھەروەھا ئەگەر لایەنەکانی سەربە چوارچێوەی ھەماھەنگی لەبارەی پێشکەشکردنی بەربژێری خۆیان بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق نەگەن بە ڕێککەوتن، ئەوا ئەگەری ھەیە سەرکۆمار کەسایەتییەک لە دەرەوەی ئەوان بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران ڕابسپێرێت، بۆ ئەوەی عێراق لە بۆشایی دەستووریی ڕزگار بکات.