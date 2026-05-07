جێگری سەرۆکوەزیرانی ھەرێم، قوباد تاڵەبانی پاڵپشتی خۆی بۆ پارێزگاری کەرکووک، محەمەد سەمعان ئاغا لە بەڕێوەبردنی پارێزگاکە ڕاگەیاند.

قوباد تاڵەبانی پیرۆزبایی لە محەمەد سەمعان کرد بە بۆنەی ھەڵبژاردنی بە پارێزگاری کەرکووک جێگری سەرۆکوەزیرانی ھەرێم، قوباد تاڵەبانی پاڵپشتی خۆی بۆ پارێزگاری کەرکووک، محەمەد سەمعان ئاغا لە بەڕێوەبردنی پارێزگاکە ڕاگەیاند.

جێگری سەرۆکوەزیرانی ھەرێمی کوردستان-عێراق، قوباد تاڵەبانی سەردانی دیوانی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووکی کرد و لەلایەن پارێزگاری کەرکووک، محەمەد سەمعان ئاغا پێشوازی لێکرا.

لە دیدارەکەدا کە جێگری یەکەمی پارێزگاری کەرکووک، ڕێبوار تەھا و ژمارەیەک لە ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەران و ئەندامانی ئەنجوومەنی پارێزگا و یاریدەران و ڕاوێژکاران ئامادەی بوون، قوباد تاڵەبانی پیرۆزبایی لە محەمەد سەمعان کرد بە بۆنەی ھەڵبژاردنی بە پارێزگاری کەرکووک.

ھەروەھا لە دیدارەکەدا دۆخی پارێزگای کەرکووک لە ڕووی خزمەتگوازری، ئابووری تاوتوێ کرا، ھەروەھا گفتوگۆکرا لەبارەی ئەو ھەوڵانەی کە لەلایەن حکوومەتی خۆجێی کەرکووکەوە بۆ خزمەتکردنی خەڵکی کەرکووک، پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری و دانانی بناغەی پێکەوەژیان و ئاشتی لە پاریزگاکە خراونەتەگەڕ.

ھەر لە دیدارەکەدا جێگری سەرۆکوەزیرانی ھەرێم، قوباد تاڵەبانی پاڵپشتی خۆی بۆ پارێزگاری کەرکووک، محەمەد سەمعان ئاغا لە بەڕێوەبردنی پارێزگاکە ڕاگەیاند.

