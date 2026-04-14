قوباد تاڵەبانی: "ئامادەیی بەھێزمان لە ناوەندەکانی بڕیاری عێراقدا تەنھا رێگەیە بۆ دابینکردنی مافە رەواکانمان"

قوباد تاڵەبانی لە ٣٨مین ساڵیادی شاڵاوەکانی ئەنفاڵ پەیامێکی بڵاو کردەوە و تیایدا ھاتووە: "تاوانی ئەنفال و ھەموو تاوانەکانی تر کە لەسەر دەستی ڕژێمی بەعسی لەناوچوو لە حەقی گەلی کورددا کران، بەرھەمی زاڵبوونی عەقڵییەتی شۆڤێنی و دەسەڵاتی فاشیزم بوو لە عێراقدا، وەک چۆن بە خەباتی درێژخایەن و بە یارمەتیی ھاوپەیمانان ڕژێمی بەعسمان لە گۆڕنا، ئێستاش بە ئامادەیی بەردەوام و بەھێزمان لە بەغدا و بە ھاوکاریی دۆستان و ھاوپەیمانەکانمان رێگە نادەین جارێکی تر بیری شۆڤێنی لە عێراقدا ھەناسە بدات".

ھەروەھا جێگری سەرۆکوەزیرانی ھەرێم ڕاشیگەیاندووە: "خەباتی بەردەوام و ئامادەیی بەھێزمان لە ناوەندەکانی بڕیاری عێراقدا تەنھا رێگەیە بۆ رێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی تاوانەکان و دابینکردنی مافە رەواکانمان".



