عەلی زەیدی: "ھەوڵەکانمان دەخەینە گەڕ بۆ ئەوەی چەک تەنھا لە دەستی دەوڵەتدا بێت"

Murat Başoğlu
15 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 15 مای,س 2026
سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی ڕایگەیاند کە لە چوارچێوەی کارنامەی حکوومەتەکەیدا، ھەوڵەکانیان دەخەنەگەڕ بۆ ئەوەی چەک تەنھا لە دەستی دەوڵەتدا بێت.
دوێنێ پێنجشەممە، سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق متمانەی دا بە حکوومەتی نوێ بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی.
ئاژانسی فەرمیی عێراق "INA" بڵاویکردەوە، عەلی زەیدی لە گوتەیەکدا لە بەردەم ئەنجوومەنی نوێنەران نەخشەی "سێ ڕێڕەوی کارکردن" خستووەتەڕوو لەوانە "ئەنجامدانی چاکسازی لە سیستەمی ئەمنی، بەھێزکردنی توانای ھێزە ئەمنییەکان و پتەوکردنی متمانەی ھاووڵاتییان بە دیموکراسی".
