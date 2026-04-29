سەرۆکوەزیرانی ڕاسپێردراوی عێراق، عەلی زەیدی گفتوگۆکانی لەبارەی پێکھێنانی کابینەی حکوومەتەکەی لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان دەست پێ کرد.

نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی ڕاسپێردراوی عێراق لە چەند ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە عەلی زەیدی بە جیا لەگەڵ ھەریەک سەرۆکی ھاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا، نوری مالیکی و ئەمینداری گشتیی ڕێکخراوی بەدر، ھادی عامری و سەرۆکی ڕەوتی حیکمەی نیشتمانیی، عەممار حەکیم و ئەمینداری گشتیی عەسائیبی ئەھلی حەق، قەیس خەزعەلی کۆبووەتەوە.

بەپێی ڕاگەیاندراوەکان لە کۆبوونەوەکانی عەلی زەیدی لەگەڵ نوری مالیکی، ھادی عامری، عەممار حەکیم و قەیس خەزعەلی باس لە پێشھاتەکانی دۆخی عێراق کراوە.

لە ڕاگەیاندراوەکاندا، باس لەوەش کراوە کە ھەر لە میانی کۆبوونەوەکاندا، پرسی پێکھێنانی کابینەی حکوومەتی نوێی عێراق تاوتوێکراون و لەوباریەوە جەختکراوەنەتەوە لەسەر ئەوەی پێویستە پەلە بکرێت لە پێکھێنانی حکوومەتێکی نوێی نیشتمانیی کە خواست و داواکارییەکانی عێراقییەکان جێبەجێ بکات.

چاوەڕوان دەکرێت عەلی زەیدی دوای دیدار و کۆبوونەوەکانی لەگەڵ سەرکردەکانی دیکەی چوارچێوەی ھەماھەنگی، ھەر بەمەبەستی تاوتوێکردنی پێکھێنانی کابینەی حکوومەتەکەی بە جیا لەگەڵ لایەنە سوننەکانیش کۆببێتەوە.

بەپێی زانیارییەکان سەرۆکوەزیرانی ڕاسپێردراوی عێراق، عەلی زەیدی بۆ تاوتوێکردنی پێکھێنانی کابینەی حکوومەتەکەی لەگەڵ سەرکردە و لایەنە سیاسییەکانی ھەرێمی کوردستان، سەردانی ھەولێر و سلێمانی دەکات.



