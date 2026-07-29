سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی ھێزە چەکدارەکانی عێراق، عەلی زەیدی فەرمانی کرد کە کۆبوونەوەیەکی نائاسایی ئەنجوومەنی وەزاری بۆ ئاسایشی نیشتمانیی لەبارەی ئەو بۆردومانانە بکرێت.

عەلی زەیدی فەرمانی کرد کۆبوونەوەیەکی نائاسایی لەبارەی بۆردومانەکانی سەر بارەگاکانی حەشدی شەعبی ئەنجام بدرێت سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی ھێزە چەکدارەکانی عێراق، عەلی زەیدی فەرمانی کرد کە کۆبوونەوەیەکی نائاسایی ئەنجوومەنی وەزاری بۆ ئاسایشی نیشتمانیی لەبارەی ئەو بۆردومانانە بکرێت.

سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی ھێزە چەکدارەکانی عێراق، عەلی زەیدی فەرمانی کرد کۆبوونەوەیەکی نائاسایی لەبارەی بۆردومانەکانی سەر بارەگاکانی حەشدی شەعبی لە عێراق، ئەنجام بدرێت.

شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنیی عێراق لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی ھێزە چەکدارەکان، عەلی زەیدی فەرمانی کردووە کە کۆبوونەوەیەکی نائاسایی ئەنجوومەنی وەزاری بۆ ئاسایشی نیشتمانیی بکرێت.

بەپێی ڕاگەیاندراوەکە، کۆبوونەوەکە تایبەت دەبێت بە تاوتوێکردتی پێشھاتە ئەمنییەکان و ئەو بۆردومانانەی کە بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە کرانە سەر ژمارەیەک بارەگای حەشدی شەعبی لە چەند ناوچەیەکی عێراق.

شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی باسی لەوەش کردووە کە دوای کۆبوونەوەکە، ڕاگەیاندراوێکی سەبارەت بە ڕووداوەکان و بڕیارەکان بڵاودەکرێتەوە.

بەرەبەیانی ئەمڕ چوارشەممە، ھێزەکانی ئەمریکا و سعوودیە لە میانی زنجیرەیەک ھێرشی ئاسمانییدا، ژمارەیەک بارەگای حەشدی شەعبیان لە چەند ناوچەیەکی عێراق بۆردومان کرد.

ھاوکات دەستەی حەشدی شەعبی ڕایگەیاندووە کە لە ئاکامی بۆردومانەکاندا، ژمارەیەک چەکداری حەشدی شەعبی کوژراون و برینداربوون.



