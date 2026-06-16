عەلی زەیدی: "بەردەوامین لە جێبەجێکردنی پلانی داماڵینی چەک و ھەڵوەشاندنەوەی سەرجەم گرووپە چەکدارەکان"

سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی ڕایگەیاند کە بەردەوامن لە جێبەجێکردنی پلانی داماڵینی چەک و ھەڵوەشاندنەوەی سەرجەم گرووپە چەکدارەکان و سنووردارکردنی چەک لە دەستی دەوڵەت و سەپاندنی سەروەریی یاسا، بۆ ئەوەی عێراق لە ململانێیەکان دوور بخرێتەوە.

نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە عەلی زەیدی پێشوازی کردووە لە نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ سووریا و عێراق، تۆم باراک.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوە خراوەتەڕوو کە لە کۆبوونەوەکەدا، جەخت لە پابەندبوونی ھاوبەشی عێراق و ئەمریکا کراوەتەوە لە پێناو بونیادنانی عێراقێکی خاوەن سەروەری و ئاسایش.

بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە کۆبوونەوەکەدا، تۆم باراک رایگەیاندووە، دۆناڵد ترەمپ لە ناوەڕاستی مانگی تەممووزدا لە کۆشکی سپی پێشوازی لە سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی دەکات کە ئایندەی پەیوەندییە ستراتیژییەکانی نێوان ھەردوو وڵات، تاوتوێ دەکەن.

ھەروەھا لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئاماژە بەوەشدراوە کە لە تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، باس لە پلانی حکوومەتی عێراق کراوە بۆ داماڵینی چەک و ھەڵوەشاندنەوەی سەرجەم ئەو گروپ و پێکھاتە چەکدارانەی لە دەرەوەی دەسەڵات و کۆنترۆڵی دەوڵەتدان، لەوبارەیەوە عەلی زەیدی ڕایگەیاندووە کە بەردەوامن لە جێبەجێکردنی پلانەکە، بۆ ئەوەی عێراق لە ململانێیەکان دوور بخرێتەوە و ڕێگاش نادەن خاکی عێراق بۆ ھێرشکردنە سەر ئاشتی ناوچەکە، بەکاربھێندرێت.

ھەر بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە میانی کۆبوونەوەکەدا، حکوومەتی عێراق ڕەزامەندی داوە لەسەر تەواوکردنی رێکارەکانی پێدانی مۆڵەتی کارکردن بە کۆمپانیای ستارلینک، بۆ ئەوەی خزمەتگوزاریی ئینتەرنێتی جیھانی پێشکەش بە ھاووڵاتییانی عێراق بکات.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئاماژە بەوەشدراوە کە لە کۆبوونەوەکەدا، باس لەوە کراوە کە عێراق لە کەرتی وزەدا چەندین ھەنگاوی گرنگی ناوە، لەوانە دەستپێکردنی دانوستان لەگەڵ کۆمپانیای شێڤرۆن بۆ پەرەپێدانی کێڵگە نەوتییەکانی رۆژئاوای قوڕنەی دوو و ناسرییە، ھەروەھا کارئاسانی و پێدانی گرەنتیی ئەمنی بۆ دەستپێکردنەوەی کارەکانی ھەرسێ کۆمپانیای (HKN)، (Western Zagros) و (Hunt) لە عێراق.

ھەروەھا لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوەشخراوەتەڕوو کە ھەر لە میانی کۆبوونەوەکەدا، باس لە جێبەجێکردنی یاداشتی لێکتێگەیشتن لەگەڵ کۆمپانیای (TI Capital) کراوە بۆ نۆژەنکردنەوەی بۆریی نەوتی کەرکووک-بانیاس وەک ڕێڕەوێکی گرنگی ھەناردەی نەوت، لەگەڵ پەرەپێدان بە ھاریکارییەکان بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کارەبای عێراق، ئەوەش لە رێگای پڕۆژەی کۆمپانیای (Excelerate Energy) بۆ دروستکردنی وێستگەیەکی سەرئاو بۆ ھاوردەکردنی غازی سروشتیی شل لە خور زوبێر.

لە کۆتایی راگەیەنراوەکەدا باس لەوە کراوە کە لە کۆبوونەوەکەدا، جەخت کراوەتە لەسەر گرنگی پاڵپشتیکردن لە عێراقێکی فیدراڵی، دیموکراسی، بەھێز و یەکگرتوو، بۆ ئەوەی یەکسانی بۆ سەرجەم ھاووڵاتییان دەستەبەر بکات، بەشێوەیەک کە یەکڕێزی عێراق، سەقامگیری و خۆشگوزەرانی بەھێزتر بکات.