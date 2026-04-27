عەلی زەیدی بووە بەربژێری فەرمی چوارچێوەی ھەماھەنگی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق

Zana Natık Kerem
27 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 27 نیسان 2026
ھەولێر ــ AA
عەلی زەیدی بە فەرمی لەلایەن چوارچێوەی ھەماھەنگییەوە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق، بەربژێر کرا.
ئاژانسی ھەواڵی فەرمیی عێراق "INA" بڵاویکردەوە کە شەوی ٢٧ی مانگی نیسانی ٢٠٢٦، سەرکردەکانی چوارچێوەی ھەماھەنگی لە کۆشکی حکوومەت لە بەغدا کۆبوونەتەوە.
ڕاشیگەیاندووە لە کۆبوونەوەکەدا کە سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق، فایەق زێدان ئامادەی بوو، بە کۆی دەنگ عەلی زەیدی فەرمی لەلایەن چوارچێوەی ھەماھەنگییەوە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق، بەربژێر کراوە.
ھاوکات دوای کۆبوونەوەکە، سەرۆکی ھاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان، محەمەد شیاع سوودانی لە نامەیەکدا کە ئاراستەی سەرکردە و ئەندامانی ھاوپەیمانەکەی کردووە ڕایگەیاندووە کە لەگەڵ سەرۆکی ھاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، نوری مالیکی ڕێککەوتن، بۆ ئەوەی عەلی زەیدی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران نوێی عێراق بەربژێر بکەن.
محەمەد شیاع سوودانی لە نامەکەیدا کە لەلایەن ھەندێک لە میدیاکانی عێراقەوە بڵاوکراوەتەوە، ئاشکرای کردووە کە بەھۆی نەبوونی سازان لەنێوان ھێز و لایەنەکانی چوارچێوەی ھەماھەنگی، لەگەڵ نوری مالیکی ئەرکی ڕاسپاردنی کەسایەتییەکی دیکەیان پێسپێردرا، بۆ ئەوەی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق بەربژێری بکەن و ڕاشیگەیاندووە کە بەڕێککەوتنی نێوان خۆی و نوری مالیکی عەلی زەیدی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق بەربژێرکرا.
ئاماژەی بەوەشداوە کە پێشنیازەکەیان لەبارەی بەربژێرکردنی عەلی زەیدی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق بە کۆی دەنگی سەرکردەکانی دیکەی چوارچێوەی ھەماھەنگی پەسەندکراوە.
عەلی زەیدی کێیە؟
عەلی فالح کازم زەیدی لە ساڵی ١٩٨٦ لە پارێزگای زیقار لەدایکبووە و ھەڵگری ڕەگەزنامەی عێراقییە.
بڕوانامەی بەکالۆریۆس لە یاسا - بەکالۆریۆس لە دارایی و بانک - ماستەر لە دارایی و بانکیدا بەدەستھێناوە.
عەلی زەیدی پێشتر سەرکۆی ئەنجوومەنی کارگێڕی بانکی جنوب (مصرف الجنوب) بووە، ھەروەھا سەرۆکی ئەنجوومەنی کارگێڕیی کۆمپانیای نیشتمانیی ھۆڵدینگییە، جگە لەوەش سەرۆکی ئەنجوومەنی کارگێڕیی زانکۆی شەعبە.
ھەروەھا سەرۆکی ئەنجوومەنی کارگێڕیی پەیمانگای پزیشکی عەشتار و ئەندامی سەندیکای پارێزەرانی عێراق.