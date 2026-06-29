سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی ڕایگەیاند کە بەردەوامن لە ھەوڵەکانیان بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و ئەوەی لە دەستگیرکردنی گەندەڵکاران دەستیان پێ کردووە ھەنگاوی یەکەمە.

عەلی زەیدی: "ئەوەی لە دەستگیرکردنی گەندەڵکاران دەستمان پێ کردووە ھەنگاوی یەکەمە" سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی ڕایگەیاند کە بەردەوامن لە ھەوڵەکانیان بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و ئەوەی لە دەستگیرکردنی گەندەڵکاران دەستیان پێ کردووە ھەنگاوی یەکەمە.

سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی ڕایگەیاند کە ھیچ گەندڵکارێک لەناو حکوومەتەکەیدا، پارێزبەندی نییە و ئاماژەی بەوەشدا کە بەردەوامن لە ھەوڵەکانیان بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و ئەوەی لە دەستگیرکردنی گەندەڵکاران دەستیان پێ کردووە ھەنگاوی یەکەمە.

بەپێی ڕاگەیاندراوێکی نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی لە کۆبوونەوەی ئاسایی ئەنجوومەنی وەزیراندا جەختی لەوە کردووەتەوە شەرعیەتی حکوومەتەکەی لە پاراستنی بەرژەوەندییەکانی گەلی عێراقدایە و گوتوویەتی: "ئەو ھەڵمەتەی دژبە گەندەڵی دەستمان پێکردووە، تەنھا ھەنگاوی یەکەمە و ھەنگاوی دیکەشی بەدوادا دێت".

لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوەش کراوە کە سەرۆکوەزیرانی عێراق لە کۆبوونەوەکەدا ڕاشیگەیاندووە کە پێویستە سامانی گشتی بگەڕێتەوە بۆ گەل و جەختی لەوەش کردووەتەوە کە لە بەرگرییکردن لە بەرژەوەندی گەل، بێ دەنگ نابێت.

ھەروەھا لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوەش خراوەتەڕوو کە عەلی زەیدی لە کۆبوونەوەکەدا دووپاتی کردووەتەوە، لەوەی ھیچ گەندڵکارێک لەناو حکوومەتەکەیدا، پارێزبەندی نییە و ئاماژەی بەوەشداوە کە بەردەوامن لە ھەوڵەکانیان بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی.

ھەر بەپێی ڕاگەیاندراوەکە، عەلی زەیدی لە کۆبوونەوەکەدا ڕایگەیاندووە کە ئامادیە لە پێناو بەرژەوەندی وڵات خۆی بکات بە قوربانی و جەختی لەوەش کردووەتەوە کە ھەوڵ نادات لە داھاتوودا، دووبارە خۆی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران بەربژێر بکاتەوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوەش کراوە کە سەرۆکوەزیران، عەلی زەیدی لە میانی کۆبوونەوەکەدا باسی لە سنووردراکردنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە کردووە و گوتوویەتی: "لە عێراق دەست بە قۆناغێکی نوێ دەکرێت لەبارەی ئەوەی کە چەک تەنھا لەدەستی دەوڵەتدا بێت".



