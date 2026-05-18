عێراق: "هیچ ئاماژەیەک تۆمار نەکراوە کە لە خاکی وڵاتەکەمانەوە ھێرش کرابێتە سەر سعوودیە" - وەزارەتی دەرەوەی عێراق ڕاگەیاند ھیچ ئاماژەیەک نییە، كە بیسەلمێنێت لەوەی لە خاکی وڵاتەگەیانەوە، سێ دڕۆن ئاراستەی سعوودیە کرابێت.

وەزارەتەکە لە ڕاگەیاندراوێکدا نیگەرانی خۆی نیشانداوە سەبارەت بەو دەنگۆیانەی کە باس لەوە دەکەن لە ڕێگای ئاراستەکردنی سێ درۆنەوە ھێرشکراوەتە سەر ژمارەیەک دامەزراوەی سعوودیە و ڕاشیگەیاندووە ھیچ زانیارییەک لە ڕێگای سیستەمی بەرگریی ئاسمانی و ئامێرە پیشکەوتووەکانی عێراقەوە تۆمار نەکراوە کە بیسەلمێنێت لەوەی لە خاکی عێراقەوە دڕۆنەکان ئاراستەی سعوودیە کرابن.

ھەروەھا وەزارەتی دەرەوەی عێراق جەختی کردووەتەوە لە پتەوترکردنی پەیوەندییەکانیان لەگەڵ سعوودیە لە بوارە جیاجیاکاندا.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا داوا لە لایەنە پەیوەندیدارەکانی عێراق و سعوودیە كراوە كە ھاوکاری یەكتر بکەن و زانیاری هەواڵگریی لەنێوانیاندا ئاڵوگۆڕ بکەن، بەشێوەیەک کە لە خزمەت بەھێزکردنی ئاسایش و سەقامگیریی ھەردوو وڵات دابێت.

هەروەها لە ڕاگەیاندراوەکە جەخت کراوەتە لەسەر ئەوەی کە عێراق ڕێز لە ئاسایش و سەلامەتی و سەروەریی وڵاتان دەگرێت، و ھەر کارێک کە ببێتە ھۆی تێکدانی سەقامگیریی وڵات، ڕەت دەکاتەوە.