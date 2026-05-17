عێراق: "لەپێناو دەستەبەرکردنی پشکی وڵاتەکەمان لە ئاو زیاتر پەرە بە پەیوەندییەکانمان لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ دەدەین"

Zana Natık Kerem
17 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 17 مای,س 2026
وەزیری سەرچاوە ئاوییەکانی عێراق، موسەننا تەمیمی ڕایگەیاند کە وەزارەتەکەیان، وەزارتێکی سیادی و گرنگە، چونکە بەرپرسە لە دابینکردنی ئاسایشی ئاو، ئاسایشی ژینگە و ئاسایشی خۆراک.
موسەننا تەمیمی لە ڕێوڕەسمی دەستبەکاربوونی لە ئەرکەکەی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانییدا ئاماژەی بەوەدا کە بەرپرسیارێتی کارکردن لە وەزارەتی سەرچاوە ئاوییەکان دوو ھێندەیە، چونکە وڵات بەدەست کێشەی کەمی ئاو دەناڵێنێت کە ڕاستەوخۆ کاریگەریی لەسەر ژیانی ھاووڵاتییان ھەیە.
ھەروەھا وەزیری سەرچاوە ئاوییەکانی عێراق، موسەننا تەمیمی ئاماژەی بەوەشدا کە وەزارەتەکەیان، وەزارەتێکی سیادی و گرنگە، چونکە بەرپرسە لە دابینکردنی ئاسایشی ئاو، ئاسایشی ژینگە و ئاسایشی خۆراک و گوتی: "لەپێناو دەستەبەرکردنی پشکی وڵاتەکەمان لە ئاو، زیاتر پەرە بە پەیوەندییەکانمان لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ دەدەین بە تایبەتیش تورکیا و ئێران".
موسەننا تەمیمی باسی لەوەش کرد، ھەوڵدەدەن پارێزگاری لە ئەو بڕە ئاوە زۆرە بکەن کە لە وەرزی زستانی ئەمساڵدا، عەمبارکراوە.