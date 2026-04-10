شڕۆڤەکاران ھاوڕان لەسەر ئەوەی لایەنە سیاسییەکان لەسەر بەربژێرکردنی نوری مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق ناکۆکن

ماوەی پێنج مانگە، ھەڵبژاردنی خوولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق ئەنجامدراوە، بەڵام تا ئێستا تەنھا دەستەی سەرۆکایەتی ئەنجوومەنەکە ھەڵبژێردراون و ھاوکات لەبارەی بەربژێرێکی ھاوبەش بۆ پۆستی سەرکۆماری عێڕاق، ھەریەک لە پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان نەگەیشتوونەتە ڕێککەوتن و ھەروەھا لایەنە شیعەکان ھێشتا ناکۆکن لەبارەی بەربژێرکردنی نوری مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق.
ئەوەیش لە کاتێکدا چاوەڕوان دەکرێت کە ڕۆژی شەممە ١١ی مانگی نیسانی ٢٠٢٦، دانیشتنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ ھەڵبژاردنی سەرکۆماری نوێ ئەنجامدەدرێت.
شڕۆڤەکارانی سیاسی خوێندنەوەی جیاوازیان بۆ ئەنجامدانی دانیشتنەکەی ئەنجوومەنی نوێنەران بۆ ھەڵبژاردنی سەرکۆماری نوێ ھەیە و لەوبارەیەوە شڕۆڤەکاری سیاسی، یاسین عەزیز ڕایگەیاند، ئەنجامدانی دانیشتنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق کە بڕیارە ١١ی ئەم مانگە بەڕێوەبچێت، تا ئێستا یەکلایی نەبۆتەوە، ئەویش بەھۆی بەردەوامی ناکۆکی نێوان لایەنە کوردییەکان تایبەت لە نێوان پارتی و یەکێتی دەربارەی پۆستی سەرکۆمار و بەردەوامی ناکۆکی لە نێو ماڵی شیعە لەسەر بەربژێر بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران.
ھاوکات شڕۆڤەکاری سیاسی، خالید دەبوونی ڕایگەیاند کە ڕۆژی ١١ی ئەم مانگە دانیشتنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق ئەنجام دەدرێت کە لە میانیدا دەنگ بە یەکێک لە بەربژێرانی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان دەدرێت و پێشی وایە لە دانیشتنەکەی ئەنجوومەنی نوێنەران بۆ ھەڵبژاردنی سەرکۆماری نوێ سیناریۆی ساڵی ٢٠٢١ لەنێوان بەربژێرە کوردەکان بۆ پۆستی سەرکۆمار دووبارە دەبێتەوە.
ململانێیەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لەسەر پۆستەکانی بەغدا لە ھەموو خوولەکانی ڕابردوودا ھەبووە، بە تایبەت لەسەر پۆستی سەرکۆمار و ئەمەش وایکرد لە خوولی ڕابردوودا، پارتی دیموکراتی کوردستان فوئاد حوسێن و یەکێتی نیشتمانیی کوردستان بەرھەم ساڵح بۆ ئەم پۆستە بەربژێر بکەن بەڵام بەھۆی ململانێ و ڕێکنەکەوتن، ھیچکامێکیان نەیانتوانی دەنگی یەک لەسەر سێی ئامادەبووانی دانیشتنی ئەنجوومەنی نوێنەران بەدەستبھێنن، بۆیە بۆ خوولی دواتر ھەردوولا لەسەر بەربژێرکردنی عەبدوللـەتیف ڕەشید ڕێککەوتن و لە ١٣ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٢ بە زۆرینەی دەنگ بووە نۆهەمین سەرکۆماری عێڕاق لەسەر پشکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان.
ئێستاش پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ جاری دووەهەمین فوئاد حوسێنی بۆ پۆستی سەرکۆمار بەربژێر کردووە و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانیش، نزار ئامێدی بۆ ئەو پۆستە بەربژێرکردووە.
چاوەڕوان دەکرێت دوای ھەڵبژاردنی سەرکۆماری نوێ، بەربژێری گەورەترین فڕاکسیۆنی ناو ئەنجوومەنی نوێنەران بۆ پێکھێنانی حکوومەتی نوێ ڕاسپێردرێت و تا ئێستا سەرۆکی دەوڵەتی یاسا، نوری مالیکی بەربژێری لایەنە شیعەکانە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران.
- ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێڕاق لە ٣٢٩ کورسی پێکدێت کە ٣٢٠ کورسی گشتیی و ٩ کورسییش بۆ پێکھاتەکان دیارییکراوە
بەپێی دواین ئەنجامی ھەڵبژاردنی خوولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەران کە لەلایەن کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆیی ھەڵبژاردنەکەوە پەسەندکراوە، شیعەکان ١٨٦ کورسی، سووننەکان ٧٥ کورسی، کورد ٥٦ کورسی، بەرەی تورکمانی ٢ کورسی، دۆزی ئێزدی یەک کورسی و پێکھاتەکانیش ٩ کورسی ئەنجوومەنەکەیان بەدەستھێناوە.
لەو ١٨٦ کورسییەی ئەنجوومەنی نوێنەران کە بەر شیعەکان کەوتوون، ھاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان بەسەرۆکایەتی سەرۆکوەزیرانی ئێستا محەمەد شیاع سوودانی ٤٦ کورسی، ھاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا بە سەرۆکایەتی نوری مالیکی ٢٩ کورسی، بزووتنەوەی سادیقوون سەربە عەسائیبی ئەھلی حەق بەسەرۆکایەتی قەیس خەزعەلی ٢٧ کورسی، ھاوپەیمانی ھێزەکانی دەوڵەتی نیشتمانیی بەسەرۆکایەتی عەممار حەکیم ١٨ کورسی، ڕێکخراوی بەدر بە سەرۆکایەتی ھادی عامری ١٨ کورسی، ھاوپەیمانی ئەساسی نیشتمانیی بە سەرۆکایەتی موحسن مەندەلاوی ٨ کورسی، ئیشراقەت کانوون بە سەرۆکایەتی حەیدەر محەمەد کازم ٨ کورسی، ھاوپەیمانی تەسمیم بەسەرۆکایەتی عامر فایز ٦ کورسی، بزووتنەوەی حقوق سەر بە حزبوڵڵای عێراق بە سەرۆکایەتی ئەحمەد حەمیداوی ٦ کورسی، بزووتنەوەی خەدەماتی سەر بە کەتائیبی ئیمام عەلی بە سەرۆکایەتی شبل زەیدی ٥ کورسی، بزووتنەوەی مونتەسیرون باڵی سیاسیی کەتائیبی سەید شوھەدا بەسەرۆکایەتی ئەبو ئالا وەلائی و لە چوارچێوەی ٢٩ کورسییەکەی دەوڵەتی یاسا ٤ کورسی هەیە، ھاوپەیمانی ئەبشر یاعێراق بە سەرۆکایەتی ھومام حەمودی ٤ کورسی، ھاوپەیمانی واست ئەجمەل بەسەرۆکایەتی محەمەد جەمیل میاحی ٤ کورسی، بزووتنەوەی سۆمەریون بە سەرۆکایەتی عەممار تەمیمی ٢ کورسی، ھاوپەیمانی ناسنامەی نیشتمانیی بە سەرۆکایەتی ڕەیان کلدانی ٢ کورسی کورسیی ، ھاوپەیمانی ھاوبەشان لە سەڵاحەددین بەسەرۆکایەتی محەمەد کەریم بەلداوی ١ کورسی، بزووتنەوەی ئیدڕاک بەسەرۆکایەتی ئەکرەم شربە ١ کورسی، ھاوپەیمانی دیالە ئەوەلەن بەسەرۆکایەتی سەڵاح زەینی تەمیمی ١ کورسی، کوتلەی پاڵپشتی دەوڵەت بە سەرۆکایەتی مورتەزا ساعدی و گردبوونەوەی فاو زاخۆ بەسەرۆکایەتی عامر عەبدولجەبار ئیسماعیل ١ کورسییان بەدەستھێناوە.
ھەروەھا لە کۆی ٧٣ کورسی لایەنە سوننەکان پارتی تەقەدووم بە سەرۆکایەتی محەمەد حەلبووسی ٢٧ کورسی، ھاوپەیمانی عەزم بەسەرۆکایەتی موسەننا سامەڕائی ١٥ کورسی و ھاوپەیمانی سەروەریی بە سەرۆکایەتی خەمیس خەنجەر ٩ کورسی، ھاوپەیمانی حەسمی نیشتمانی بەسەرۆکایەتی سابت عەباسی ٦ کورسی، ھاوپەیمانی جەماھیری نیشتمانیی بەسەرۆکایەتی ئەحمەد عەبدوڵڵا جبوری ٣ کورسی، ھاوپەیمانی ئەنبار ناسنامەمانە بەسەرۆکایەتی عەلی فەرحان ٣ کورسی، ھاوپەیمانی قیمەم بەسەرۆکایەتی خالید بەتال نەجم ٣ کورسی، ھاوپەیمانی تەفەوق بەسەرۆکایەتی ئیبراھیم نامیس ٢ کورسی، ھاوپەیمانی نەینەوا لیئەھلیھا بەسەرۆکایەتی عەبدوڵڵا عجێل یاوەر ١ کورسی، ھاوپەیمانی پڕۆژەی عەرەبی ١ کورسی، ھاوپەیمانی سابیتوون ١ کورسی، ھاوپەیمانی عەرەبی ١ کورسی و ھاوپەیمانی یەکگرتووی سەڵاحەددین ١ کورسییان ھەیە.
لە کۆی ٥٦ کورسییەکانی کورد پارتی دیموکراتی کوردستان ٢٦ کورسی، یەکێتیی نیستمانیی کوردستان ١٧ کورسی، ڕەوتی ھەڵوێست ٥ کورسی، یەکگرتووی ئیسلامی ٤ کورسی، نەوەی نوێ ٣ کورسی و کۆمەڵی دادگەرییش ١ کورسییان ھەیە.
- "ھادی عامری و ھومام حمودی و موحسین مەندەلاوی و عامر فایز"
شڕۆڤەکاری سیاسی، یاسین عەزیز لە لێدوانێکدا بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو لەبارەی ئەنجامدانی دانیشتنەکەی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ ھەڵبژاردنی سەرکۆماری نوێ ڕایگەیاند کە ئەنجامدانی دانیشتنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق کە بڕیارە ڕۆژی ١١ی ئەم مانگە بەڕێوەبچێت، تا ئێستا یەکلایی نەبووەتەوە کە دانیشتنەکە ئەنجام دەدرێت یان نا، ئەگەریش بکرێت، زەحمەتە ھەڵبژاردن بۆ پۆستی سەرکۆمار بکرێت، ئەوەیش بەھۆی بەردەوامی ناکۆکی لە نێوان لایەنە کوردییەکان تایبەت لە نێوان پارتی و یەکێتی دەربارەی پۆستی سەرکۆمار و بەردەوامی ناکۆکی لە نێو ماڵی شیعە لەسەر بەربژێر بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران و تا ئیستاش ھیچ ئاسۆیەک نیە بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتن ھەرچەندە بە پێی ئەزموون دەکرێت لە کاتەکانی دوا سات ڕێککەوتن بکرێت بەڵام تا ئیستا ھیچ نەکراوە .
یاسین عەزیز لەبارەی ئەو لایەنانەی کە لەنێو ماڵی شیعە پاڵپشتی لە بەربژێرکردنی نوری مالیکی دەکەن بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران و ئەو لایەنانەیش کە دژایەتی دەکەن، گوتی: "لایەنە شیعەکان کۆک نین دەربارەی پاڵپشتی لە یەکێک لە بەربژێرەکان ئەوەی ڕوونە ھەندێک لایەن تا ئێستا دووپاتی دەکەنەوە کە پاڵپشتی لە نوری مالیکی دەکەن لەوانەش ھادی عامری و ھومام حمودی و موحسین مەندەلاوی و عامر فایز بەڵام لەلایەکی دیکەوە ھەندێک لایەنی ناو چوارچێوەی ھەماھەنگی پاڵپشتی لە سوودانی دەکەن تایبەت عەممار حەکیم و قیس خەزعەلی و بەشێکیان دەکرێت لایەنگیری کەسیان نەبن و ھەوڵ دەدەن یەکێکی دیکە جودا لە مالیکی و سوودانی بەربژێر بکەن".
گوتیشی: "لە نێو گرووپە چەکدارەکان پێموایە لەو کات و ساتانەدا پاڵپشتی زیاتر بۆ سوودانی ھەیە تایبەت پاش ڕفاندنی ڕۆژنامەنووسە ئەمریکیەکە لەلایەن گرووپی حزبوڵڵاوە و ئازادکردنی لەبەر خاتری سوودانی کە ئەمەیان وا نیشان دەدات ھەماھەنگییەک ھەبێت لە نێوان سوودانی و بەشێک لەم گرووپانە بەڵام ئەمە مانای ئەوە نییە کە گرووپی چەکدار نییە پاڵپشتی لە مالیکی نەکەن بەتایبەت کەتائبی سەید شوھەدا بە سەرۆکایەتی ئەبو ئالا ولائی".
ئەو شڕۆڤەکارە سیاسییە سەبارەت پاڵپشتی لایەنەکانی سوننە لە بەربژێرکردنی نوری مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران ئاماژەی بەوەداوە کە تا ئێستا لایەنە سوننەکانیش دیارە ناکۆکن لەوبارەیە کە دیارە زۆرترینیان بەلای سوودانی دەشکێنەوە لەوانە تەقەدووم بە سەرۆکایەتی محەمەد حەلبووسی و ھاوپەیمانی سەروەریی، بەسەرۆکایەتی خەمیس خەنجەر بەڵام ھاوپەیمانی عەزم بەسەرۆکایەتی موسەننا سامەڕایی بەلایەنی مالیکی دەڕوات.
گوتیشی: "هەروەها پێموایە کە لایەنە کوردەکان تایبەت پارتی دیموکراتی کوردستان پشتگیری مالیکی دەکات و ھەرچەندە یەکێتی نیشتمانیی کوردستان ھەڵویستی زۆر ڕوون نیە بەڵام بەپێی زانیارییەکان کاک بافل تاڵەبانی لاری نیە لە بەربژێرکردنی مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران، دیارە لەگەڵ یەکێتی ئیستا نەوەی نوێ ھاوئاوازە بەھۆی ئەوەی ڕێککەوتن ھەیە لە نێوانیاندا، لایەنەکانی دیکەی کورد ھیشتا خۆیان یەکلایی نەکردووەتەوە بەڵام پێموانیە ئەو کاریگەریەیان ھەبێت لەبەر کەمی ژمارەی کورسیەکانیان".
- "ژمارەیەک لایەنی سەرەکی ناو چوارچێوەی ھەماھەنگی وەک بزووتنەوەی سادیقون سەربە بزووتنەوەی عەسائیبی ئەھلی حەق بەسەرۆکایەتی قەیس خەزعەلی و ھاوپەیمانی ڕەوتی حیکمەی نیشتمانی بەسەرۆکایەتی عەممار حەکیم و حەیدەر عەبادی و چەند لایەنێکی دیکە دژی بەربژێرکردنی نوری مالیکیین بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران"
شڕۆڤەکاری سیاسی، خالید دەبوونی لە لێدوانێکدا بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو پێوایە لە سایەی پێشھاتەکانی ئەم دواییەی ناوچەکە و ڕێککەوتنی ئاگربەست بەشێوەیەکی کاتی لەنێوان ئەمریکا و ئێران، ڕۆژی ١١ی ئەم مانگە دانیشتنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق ئەنجام دەدرێت کە لە میانیدا دەنگ بە یەکێک لە بەربژێرانی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان دەدرێت و گوتی: "پێموایە لە دانیشتنەکەی ئەنجوومەنی نوێنەران بۆ ھەڵبژاردنی سەرکۆماری نوێ، سیناریۆی ساڵی ٢٠٢١ لەنێوان بەربژێرە کوردەکان بۆ پۆستی سەرکۆمار دووبارە دەبێتەوە و دواجار بە زۆرینەی دەنگی ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەران یەکێک لە بەربژێرە کوردەکان ھەڵدەبژێردرێت".
لەئێستادا، ماڵی شیعە لەبارەی بەربژێرکردنی نوری مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران بوونەتە دوو بەش، بەشێکیان پاڵپشتی لەوە دەکەن کە ناوبراو بۆ خوولی سێیەم ببێتەوە بە سەرۆکوەزیران و بەشێکی دیکەشیان دژایەتی دەکەن و لەوبارەیەوە خالید دەبوونی گوتی: "ھەر لەسەرەتاوە لایەنەکانی ناو چوارچێوەی ھەماھەنگی لەسەر بەربژێرکردنی نوری مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران ببوونە دوو بەشەوە و ژمارەیەک لایەنی سەرەکی ناو چوارچێوەی ھەماھەنگی وەک بزووتنەوەی سادیقون سەربە بزووتنەوەی عەسائیبی ئەھلی حەق بەسەرۆکایەتی قەیس خەزعەلی و ھاوپەیمانی ڕەوتی حیکمەی نیشتمانی بەسەرۆکایەتی عەممار حەکیم و حەیدەر عەبادی و چەند لایەنێک دیکە دژی بەربژێرکردنی نوری مالیکیین بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران".
گوتیشی: "لە بەرامبەردا ھەریەک لە بزووتنەوەی مونتەسیرون باڵی سیاسیی کەتائیبی سەید شوھەدا بە سەرۆکایەتی ئالا وەلائی و ڕێکخراوی بەدر بە سەرۆکایەتی ھادی عامڕی و ھاوپەیمانی ئەساسی نیشتمانیی بە سەرۆکایەتی موحسن مەندەلاوی و ھاوپەیمانی ئەبشر یا عێراق بە سەرۆکایەتی ھومام حەمودی و سەرۆکی ھاوپەیمانی تەسمیم، عامر فایز و ژمارەیەک لایەنی دیکە ھەر لەسەرەتاوە پاڵپشتیان لە بەربژێرکردنی نوری مالیکی کردووە".
ئەو شڕۆڤەکارە سیاسییە باسی لەوەش کرد ئەو لایەنە لایەنە شیعانەی کە باڵی سیاسییان ھەیە، وەک بزووتنەوەی سادیقون و بزووتنەوەی خەدەماتی سەر بە کەتائیبی ئیمام عەلی بە سەرۆکایەتی شبل زەیدی و بزووتنەوەی بابیلۆن بە سەرۆکایەتی ڕەیان کلدانی ژمارەیەک لایەنی دیکە ئەگەر کورسی کەمیان ھەیە، بەڵام دواجار ھاوپەیمانییەک پێکدەھێنن و دەنگ بە نوری مالیکی بۆ وەگرتنی پۆستی سەرۆکوەزیران.
ههروهها خاليد دهبووني لەبارەی ھەڵویستی لایەنە سوننەکان سەبارەت بە بەربژێرکردنی نوری مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران، گوتی: "سەرۆکی ھاوپەیمانی عەزم، موسەننا سامەڕایی پاڵپشتییەکی سەرەکییە لە بەربژێرکردنی نوری مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران و لەبەرامبەردا سەرۆکی پارتی تەقەدووم، محەمەد حەلبووسی دژی بەربژێرکردنی نوری مالیکییە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران، بەڵام تا ئێستا سەرۆکی ھاوپەیمانی سەروەریی، خەمیس خەنجەر ھەڵوێستی خۆی لەوبارەیەوە ڕانەگەیاندووە".
گوتیشی: "لەنێو لایەنە کوردییەکاندا پارتی دیموکراتی کوردستان پاڵپشتی لە بەربژێرکردنی نوری مالیکی دەکات بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران، بەڵام تا ئێستا یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و لایەنە کوردییەکانی دیکە تا ئێستا ھەڵوێستی خۆیان لەبارەی بەربژێرکردنی نوری مالیکی دەکات بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران یەکلایی نەکردووەتەوە، من وای بۆ دەچم ھەڵوێستی یەکێتیی ھەمان ھەڵوێستی بزووتنەوەی سادیقوونی دەبێت (کە بریتییە لە ڕەتکردنەوەی مالکیی)".
بەپێی قسەکانی خالید دەبوونی لەنێو لایەنە شیعە، سوننە و کوردەکان تەنانەت گرووپە چەکدارەکانیش ئەوانەی دژی بەربژێرکردنی نوری مالیکین بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران، بە پێچەوانەوە پاڵپشتی لە محەمەد شیاع سوودانی دەکەن بۆ ئەوەی بۆ خوولی دووەم ببێتەوە بە سەرۆکوەزیران.
ئەو شڕۆڤەکارە سیاسییە پێیوایە ئەگەر نوری مالیکی بۆ خوولی سێیەم ببێتەوە بە سەرۆکوەزیران، ئەوە لە عێراق سەر ئاستی ھەرێمیی و نێودەوڵەتی ڕووبەڕووی پەراوێزخستن دەبێتەوە، ھەروەھا لە ڕووی ئەمنییەوە تووشی چەندین قەیران دەبێتەوە بەتایبەتیش کە ھێشتا ململانێیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران یەکلایی نەبوونەتەوە و گوتی: "لەئێستادا عێراق ڕووبەڕووی قەیرانێکی ئابووری ڕاستەقینە بووەتەوە، بەڵام ئەگەری ھەیە بۆ حکوومەتی داھاتوو قەیرانە ئابوورییەکە سەختتر بێت ئەگەر نوری مالیکی بێت یان کەسێکی دیکە بێت".
خالید دەبوونی لە کۆتایی قسەکانیدا گوتی: "ئەگەر حکوومەتی داھاتوو بەسەرۆکایەتی نوری مالیکی پێکبھێندرێت، ئەوە حکوومەتێ قەیرانەکان دەبێت لەبری ئەوەی حکوومەتی چارەسەری قەیرانەکان بێت".
news_share_descriptionsubscription_contact