سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا دوران، پیرۆزبایی لە ئاغا کرد کە بە پارێزگاری کەرکووک هەڵبژێردرا

سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا، بورهانەددین دوران پیرۆزبایی لە محەمەد سەمعان ئاغا کرد کە بە پارێزگاری کەرکووک هەڵبژێردرا.

لە پەیامێکیدا کە لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی بڵاویکردەوە، دوران هیوای خواست بوونی محەمەد سەمعان ئاغا بە پارێزگاری کەرکووک ببێتە مایەی خێر بۆ خەڵکی کەرکووک و، ڕایگەیاند: "هەڵبژاردنی ناوێکی تورکمان بۆ پۆستی پارێزگاری کەرکووک، ڕەنگدانەوەیەکی بەهێزی هاوسەنگی لە نوێنەرایەتی کردن، دادپەروەری لە یەکسانیی و باوەڕبوونە بە داهاتوویەکی هاوبەش. ئەم هەنگاوە وەرچەرخانێکی مێژووییە و گونجاوە لەگەڵ ڕۆحی کەرکووک کە بە پێکهاتە فرەکلتوورییەکەی ناسراوە".

باسی لەوەش کردوە: "بەشداری کردنی تورکمانەکان لە بەڕێوەبردنی شارەکەدا بەو شێوەیەی کە شایستەین وەک یەکێک لە پێکهاتە ڕەسەنەکانی کەرکووک؛ هەم گەڕاندنەوەی مافێکی درەنگ کەوتووە و هەم کلیلێکە بۆ سەقامگیرییەکی بەردەوام. هیوادارم ئەم قۆناغە نوێیە ببێتە مایەی متمانە، خۆشگوزەرانیی و سەقامگیریی بۆ عێراقی برا و بۆ کەرکووک."