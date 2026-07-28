سەرۆکوەزیران زەیدی:"سەردانەکەمان بۆ تورکیا ئاماژەیە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییەکان کە پێشینەی بۆ سەدەکانی پێشوو دەگەڕێتەوە"