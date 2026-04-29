سەرۆکوەزیران بارزانی پێشوازی لە سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی فالح فەیاز کرد

Fakhradin Ibrahim Mohammad
29 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 29 نیسان 2026
سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان-عێراق مەسرور بارزانی پێشوازی لە سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی فالح فەیاز کرد.
بە پێی ڕاگەیاندراوێکی نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیران، مەسرور بازرانی لەگەڵ فالح فەیاز کۆبوویەوە.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە کە، دۆخی گشتی و دوایین گۆڕانکاری و پەرەسەندنەکانی عێراق و ناوچەکە لە کۆبوونەوەکە تاوتوێ کراوەن.
هەروەها هاتووە کە لە کۆبوونەوەکەدا "هەوڵەکانی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵ و گرنگیی پێکهێنانی حکوومەتێکی خزمەتگوزار" جەختی لێ کراوەتەوە.