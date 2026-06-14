سەرۆکوەزیران بارزانی پێشوازی لە سوپاسالاری عێڕاق، عەبدولئەمیر ڕەشید یارەڵڵا کرد - شاندەکە لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی سەردانی هەولێریان کردووە و ئامانجیان بەدواداچوونی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی کۆمپانیا نەوتییەکانە.

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان مەسرور بارزان پێشوازی لە سوپاسالاری عێڕاق، عەبدولئەمیر ڕەشید یارەڵڵا کرد.

ئەمڕۆ یەکشەممە ١٤ی حوزەیران، شاندێکی سەربازیی عێڕاق بە سەرۆکایەتی سوپاسالار عەبدولئەمیر یارەڵڵا گەیشتە ھەولێر.

بەپێی ڕاگەیاندراوێکی حکوومەتی ھەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا، سوپاسالاری عێراق، کورتەیەکی لەبارەی ئامانجی سەردانەکەیان بۆ ھەرێمی کوردستان خستووەتەڕوو، کە لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆکوەزیرانی فیدراڵ بۆ بەدواداچوونی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی و بە تایبەتی نەھێشتن و کۆتاییھێنان بە ھەڕەشەکانی سەر کۆمپانیا نەوتییەکان و بەئامانجگرتنیان، سەردانی ھەولێریان کردووە.

لە بەشێکی ڕاگەیاندراوەکەدا ئاماژە بەوەکراوە کە سەرۆکوەزیرانی ھەرێم وێڕای سوپاس و پێزانینی، ھاوکات ھەموو پشتیوانییەکی لەمبارەیەوە نیشان دا و جەختی لە گرنگی بەھێزترکردنی ھەماھەنگی و ھاریکاریی نێوان پێشمەرگە و سوپای عێراق بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ھەڕەشە و ئاڵنگارییە ئەمنی و سەربازییەکان کردەوە.