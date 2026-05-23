سەرۆکوەزیران بارزانی بەسەردانێک دەگاتە بەغدا

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان مەسرور بارزانی، بە سەرۆکایەتی شاندێکی باڵای حکوومەت سەردانی بەغدا دەکات.

بە پێی ڕاگەیاندراوێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان-عێراق، سەرۆکوەزیران بارزانی بۆ چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ سەردانی بەغدا دەکات.

بە پێی ڕاگەیاندراوەکە، بارزانی لە بەغدا، لەگەڵ سەرۆکوەزیران عەلی زەیدی و سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەران هەیبەت حەلبووسی و سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری فایق زێدان و ژمارەیەک لە بەرپرسانی باڵای لایەنە سیاسییەکانی عێراق کۆدەبێتەوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەی حکوومەتی هەرێمدا هاتووە کە، "لە کۆبوونەوەکاندا، وێڕای گفتوگرکردن لەبارەی دوایین گۆڕانکاری و پەرەسەندنەکانی دۆخی گشتیی عێراق و ناوچەکە، چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ لەسەر بنەمای دەستوور، تاوتوێ دەکرێت".