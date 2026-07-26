سەرۆکوەزیرانی لوبنان بۆ تاوێکردنی ژمارەیەک پرسی گرنگ گەیشتە بەغدا

سەرۆکوەزیرانی لوبنان، نەواف سەلام بۆ تاوێکردنی ژمارەیەک پرسی گرنگ لەگەڵ بەرپرسانی عێراق، بەسەردانێک گەیشتە بەغدا.

ئاژانسی ھەواڵی فەرمی عێراق بڵاوی کردەوە کە ئەمڕۆ یەکشەممە، سەلام نەواف بە یاوەری شاندێکی باڵا بە سەردانێکی فەرمی گەیشتووەتە بەغدا و لەلایەن وەزیری دارایی عێراق، فالح ساری پێشوازی لێکراوە.

زاندراوە ھەریەک لە وەزیری دارایی لوبنان، یاسین جابر و وەزیری وزە و ئاوی ئەو وڵاتە، جۆزێف سەدی و وەزیری پەیوەندییەکانی لوبنان، شارڵ حاج یاوەری سەلام نەواف دەکەن لە سەردانەکەی بۆ بەغدا.

چاوەڕوان دەکرێت سەرۆکوەزیرانی لوبنان، نەواف سەلام لە میانی سەردانەکەی بۆ بەغدا، ژمارەیەک پرسی گرنگ لەگەڵ بەرپرسانی عێراق تاوتوێ بکات.



