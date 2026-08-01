"دەستکەوتێکی گرنگە بۆ گەرەنتیکردنی هەناردەی نەوت و بەهێزکردنی هاوکارییەکانی ئابووری لە نێوان عێراق و تورکیا".

سەرۆکوەزیرانی عێراق: (ڕێککەوتنی هەناردەی نەوت بۆ تورکیا) ئەوە دەستکەوتێکی ستراتژییە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییەکان" "دەستکەوتێکی گرنگە بۆ گەرەنتیکردنی هەناردەی نەوت و بەهێزکردنی هاوکارییەکانی ئابووری لە نێوان عێراق و تورکیا".

سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی فالح زەیدی واژووکردنی ڕێککەوتننامەی نێوان تورکیا و عێراق بۆ هەناردەکردنی ڕۆژانەی ٧٥٠ هەزار بەرمیل بۆ بەندەری جەهیان لە تورکیای بە "دەستکەوتێکی ستراتیژی گرنگ" لە قەڵەم دا.

لە پەیامێکدا کە زەیدی لە هەژماری پلاتفۆڕمی کۆمەڵایەتی X کە ناوەندەکەی لە ئەمریکایە بڵاویکردووەتەوە، ڕایگەیاندووە کە لە نێوان تورکیا و عێراق لەبارەی گواستنەوە و بارکردنی ڕۆژانەی بە لایەنی کەم ٧٥٠ هەزار بەرمیل نەوت بۆ بەندەری جەیهان ڕێککەوتن کراوە.

زەیدی ئەم هەنگاوەی بە "دەستکەوتێکی گرنگ بۆ گەرەنتیکردنی هەناردەی نەوت و بەهێزکردنی هاوکارییەکانی ئابووری لە نێوان عێراق و تورکیا" زانیوە و نووسیوێتی: "کۆمپانیا عێراقی و تورکییەکان لە ئاراستەی ئەم ئامانجەدا، دەست بە ئەرکەکانیان دەکەن".

سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگەیاندووە کە هاوکارییەکانی نێوان دوو وڵات تەنیا بە بواری نەوت سنووردار ناکرێت و نووسیوێتی: "هەردوو دەوڵەت لە هەوڵی چڕدا دەبن بۆ داڕشتنەوەی ڕێککەوتننامەی کۆتایی لە بواری نەوت، کارەبا، سەرچاوە ئاوییەکان و چەندان بواری دیکە کە نەخشەڕێگەی پلاندارێژراو بێت بۆ هاوکاری. ئەم هەنگاوانە بەرژەوەندییە هاوبەشەکان بەهێز دەکات و پشتگیری پەرەپێدان و سەقامگیری دەبێت".

