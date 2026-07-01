سەرۆکوەزیرانی عێراق فەرمانی کرد ڕێکارەکانی پێدانی ڤیزا بە بازرگانانی تورکیا ئاسانتر بکرێت

Zana Natık Kerem
01 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 01 تەمووز 2026
سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی فەرمانی کرد کە ڕێکارەکانی پێدانی ڤیزا لەلایەن وڵاتەکەیەوە بە بازرگانانی تورکیا ئاسانتر بکرێت.
بەپێی ڕاگەیاندراوێکی نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی لە چوارچێوەی ئەنجوومەنی بازرگانی نێوان ھەردوو وڵات پێشوازی کردووە لە باڵیۆزی تورکیا لە عێراق، ئانل بۆرا ئینان و ژمارەیەک بازرگان و نوێنەرانی چەند کۆمپانیایەکی تورکیا.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوە خراوەتەڕوو کە لە کۆبوونەوەکەدا، سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی جەختی کردووەتە لە گرنگی پەیوەندییە ئابووری و وەبەرھێنانەکانی نێوان عێراق و تورکیا و ئاماژەی بەوەشداوە کە ئێستا چەندین دەرفەتی وەبەرھێنان لە عێراق ھەیە کە کۆمپانیا تورکییەکان دەتوانن تیایدا بەشداری بکەن.
ھەر بەپێی ڕاگەیاندراوەکە ھەر لە میانی کۆبوونەوەکەدا، سەرۆکوەزیرانی عێراق باسی لە پرۆژەی ڕێگای گەشەپێدان، پرۆژەی بەندەری فاو، پرۆژەکانی وزە و ئاو کردووە کە لە وڵاتەکەی جێبەجێ دەکرێن.
لە ڕاگەیاندراوەکە باس لەوەش کراوە کە لە تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی فەرمانی کردووە کە ڕێکارەکانی پێدانی ڤیزا لەلایەن وڵاتەکەیەوە بە بازرگانانی تورکیا ئاسانتر بکرێت، ھەروەھا فەرمانی کردووە کە ڕێوشوێنی دیکە بۆ بەردەوامبوونی چالاکی وەبەرھێنان لە عێراق بگیرێتەبەر.
ھەر لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئاماژە بەوەشدراوە کە لە بەرامبەردا باڵیۆزی تورکیا لە عێراق، ئانل بۆرا ئینان دووپاتی کردووەتەوە کە وڵاتەکەی بایەخێکی زۆر بە پەیوەندییەکانی لەگەڵ عێراق دەدات لە بوارە جیاجیاکاندا.
بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە کۆبوونەوەکەدا، بازرگانانی تورکیا ئامادەیی خۆیان نیشانداوە، لەوەی پڕۆژەکانی وەبەرھێنان لە عێراق جێبەجێ بكەن.