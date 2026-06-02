- سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی پێشوازی لە بڕیارەکەی عەسائیب بۆ ڕادەستکردنی چەک بە دەوڵەت کرد و ڕایگەیاند، "ئەو ھەنگاوە دەبێتە مایەی بەھێزکردنی ئاسایش و سەقامگیریی عێراق".

سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی: "دەبێت چەک تەنھا لەدەستی دەوڵەتدا بێت" - سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی پێشوازی لە بڕیارەکەی عەسائیب بۆ ڕادەستکردنی چەک بە دەوڵەت کرد و ڕایگەیاند، "ئەو ھەنگاوە دەبێتە مایەی بەھێزکردنی ئاسایش و سەقامگیریی عێراق".

سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی ھێزە چەکدارەکانی عێراق، عەلی زەیدی لەبارەی بڕیارەکەی ئەمینداری گشتیی بزووتنەوەی عەسائیبی ئەھلی حەق، قەیس خەزعەلی سەبارەت بە ھەڵوەشاندنەوەی پەیوەندیی گرووپی چەکداریی بزووتنەکە بە حەشدی شەعبی ڕایگەیاند، "ئەو ھەنگاوە دەبێتە مایەی بەھێزکردنی ئاسایش و سەقامگیریی عێراق".

عەلی زەیدی ڕاگەیاندراوێکی لەبارەی ھەڵوەشاندنەوەی پەیوەندی گرووپی چەکداریی بزووتنەوەی عەسائیبی ئەھلی حەق بە حەشدی شەعبی لەلایەن قەیس خەزعەلی بڵاوکردەوە و تیایدا ھاتووە: "ستایشی ئەو ھەڵوێستە نیشتمانییە دەکەین کە قەیس خەزعەلی لەبارەی ھەڵوەشاندنەوەی پەیوەندی گرووپی چەکدارایی بزووتنەوەی عەسائیبی ئەھلی حەق بە پێکھاتەکانی حەشدی ڕایگەیاندووە".

ھەروەھا سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی ھێزە چەکدارەکانی عێراق جەختی لەوەش کردووەتەوە: "لە چوارچێوەی بانگەوازەکەی مەرجەعی باڵا و بەھێزکردنی ڕۆڵی ھێزە ئەمنییەکان و پاڵپشتیکردن لە بەرژەوەندییە باڵاکانی گەلی عێراق، دەبێت چەک تەنھا لەدەستی دەوڵەتدا بێت".

عەلی زەیدی ڕاشیگەیاندووە کە ئەو ئاراستەیە، ھەنگاوێکی ئەرێنییە بۆ بەھێزکردنی ڕێڕەوی بنیاتنانی دەوڵەتی و سەروەری یاسا، جگە لەوەش ئەو ئاراستەیە پابەندبوون بە دەستوور و دامەزراوەکانی دەوڵەت دووپات دەکاتەوە، ھەروەھا دەبێتە مایەی بەھێزکردنی ئاسایش و سەقامگیریی عێراق.

سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی ھێزە چەکدارەکانی عێراق، عەلی زەیدی ئاماژەی بەوەشداوە، ئەو بڕیارەی قەیس خەزعەلی، یارمەتیدەر دەبێت بۆ فراوانکردنی دەسەڵاتی دەوڵەت و جێبەجێکردنی یاسا، ھەروەھا بڕیارەکە دەبێتە مایەی جێبەجێکردنی پڕۆژەکانی گەشەپێدان کە بەھۆیانەوە ئابووری نیشتمانیی دەبوژێتەوە و ئاشتی کۆمەڵایەتی بەرقەرار دەبێت.

عەلی زەیدی داواشی لە سەرجەم لایەنە سیاسییەکان کردووە کە بەردەوام بن لە گفتوگۆ و ھاریکاری، ھەروەھا بەشێوەیەکی بەرپرسیارانە ھەوڵبدەن بەرژەوەندیی عێراق بخەنە سەرووی ھەموو بەرژەوەندییەکانی دیکەوە، ئەوەش بە ئامانجی بەھێزترکردنی سەقامگیریی و فراوانترکردنی ئاسۆی گەشەپێدان و ئاوەدانکردنەوە.



