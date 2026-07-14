- سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی: "ئەمریکا هاوپەیمانێکی ستراتیجی عێراقە و کۆمپانیا ئەمریکییەکان، دێنە ناو بازاڕی عێراق".

سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی: "ئەمریکا هاوپەیمانێکی ستراتیجی عێراقە" - سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی: "ئەمریکا هاوپەیمانێکی ستراتیجی عێراقە و کۆمپانیا ئەمریکییەکان، دێنە ناو بازاڕی عێراق".

سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی ڕایگەیاند، ئامانج لە سەردانەکەی بۆ ئەمریکا، بۆ باسکردنە لە داهاتووی پەیوەندییەکانی نێوان بەغدا و واشنتۆن و جەختی لەوەش کردەوە کە ئەمریکا هاوپەیمانێکی ستراتیجی عێراقە.

عەلی زەیدی لە کۆشکی سپی لە لایەن سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ'ەوە پشوازی لێکرا و دواتر لە میانی کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا، هەردوو سەرکردەوە وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەوانانیان دایەوە.

لەسەرەتادا سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ گوتی: "خۆشحاڵم بە پێشوازیکردنی. ئەو لە ماوەیەکی کەمدا وڵاتەکەی گۆڕی و توانیوێتی ئەمریکا و عێراق لە یەکتر نزیک بکاتەوە".

ترەمپ گوتیشی: "عێراق و ئەمریکا ڕێککەوتننامەیەکی گەورە لە بواری نەوتدا واژوو دەکەن و چیتریش پێویست ناکات هیچ سەربازێکی ئەمریکایی لە عێراق بمێنێتەوە".

سەرۆکی ئەمریکا ڕاشیگەیاند: "ژمارەیەکی زۆر کۆمپانیای ئەمریکایی بڕیاریان داوە کە بچنە عێراق و وەبەرهێنان بکەن و کۆمپانیا نەوتییەکان بە شێوەیەکی بێ وێنە دەچنە عێراق".

لە بەرامبەردا، سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی ڕایگەیاند، ئامانج لە سەردانەکەی بۆ واشنتۆن باسکردنە لە داهاتووی کاری هاوبەشی هەردوو وڵات و گوتیشی: "ئەمریکا هاوپەیمانێکی ستراتیجی عێراقە".

زەیدی ئامادەیی وڵاتەکەیشی بۆ پێشوازیکردن لە وەبەرهێنەرە ئەمریکییەکان دووپات کردەوە و گوتیشی، "کۆمپانیا ئەمریکییەکان، دێنە ناو بازاڕی عێراق".

عەلی زەیدی گوتیشی، هەتا ٣٠ی ئەیلوول هیچ سەربازێکی ئەمریکایی لە عێراق نامێنێت و هێزە عێراقییەکان توانای پاراستنی خاکی عێراقیان هەیە و پێویست بە بوونی هیچ گرووپێکی چەکدار لە عێراق نامێنێت.

سەرۆکوەزیرانی عێراق باسی لە هەوڵەکانی حکوومەتەکەی بۆ بەهێزکردنی پێگەی ئابوورییەکەی کرد و گوتی: "تەنیا زیانی هێرشەکانی ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش بۆ سەر عێراق، ٤٠٠ ملیار دۆلار بووە".

عەلی زەیدی لە وەڵامی پرسیارێکدا لەبارەی فەرماندەی پێشووی فەیلەقی قودس قاسم سولەیمانی کە لە ٣ی کانوونی دووەمی ٢٠٢٠دا لە ئاکامی ھێرشێکی ئاسمانی ئەمریکا لە نزیک فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغدا کوژرا، گوتی: "ئەوە ئەو کاتە بوو کە من هەر سیاسەتم نەدەکرد و ئێستا من هاتووم باسی داهاتوو بکەم".