سەرۆکوەزیرانی عێراق زەیدی پێشوازی لە باڵیۆزی تورکیا لە بەغدا ئینان کرد

سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق، عەلی زەیدی پێشوازی لە باڵیۆزی تورکیا لە بەغدا، ئانڵ بۆرا ئینان کرد.

بەپێی ڕاگەیەندراوێکی نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە دیدارەکەدا ڕێگاکانی پەرەپێدانی پەیوەندیە دووقۆڵییەکان تاوتوێ کراوە.

لە دیدارەداکەدا جەخت لەسەر بەهێزکردن و پێشخستنی هاریکارییەکان لە بوارە جیاوازەکاندا کرایەوە، بەتایبەتی هەناردەکردنی نەوت، باشترکردنی بەڕێوەبردنی ئاو، پرۆژەی ستراتیجی ڕێگای گەشەپێدان و هەماهەنگیی ئەمنیی.

هەروەها لە دیدارەکەدا ئاماژە بەو هەنگاوانە کرا کە خزمەت بە بەرژەوەندیە هاوبەشەکانی هەردوو وڵات دەکەن و، هەڵسەنگاندن بۆ هەوڵەکان لە پێناو کەمکردنەوەی گرژییەکانی ناوچەکە کرا.

لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا جەخت لەسەر پشتیوانی پرۆسەی دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران کرایەوە و، گرنگی چارەسەری دیپلۆماسی و گفتوگۆ بۆ دەستەبەرکردنی ئاسایش و سەقامگیری دووپات کرایەوە.