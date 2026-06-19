سەرۆکوەزیرانی عێراق و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان، عەلی زەیدی زنجیرەیەک فەرمانی نوێی بۆ ڕێگریی کردن لە قاچاخچێتی و بەزاندنی نایاسایی سنوورەکان لە دەروازە سنوورییەکان و گومرگەکاندا دەرکرد.

لە چوارچێوەی ئەو فەرمانانەی لەلایەن سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراقەوە ڕاگەیاندراون، بڕیار درا تەواوی ئەو کارمەندانەی لە دەروازە سنوورییەکاندا کار دەکەن بەبێ جیاكاری لە ماوەی ٤٨ کاژێردا شوێنی کارەکانیان بگۆڕدرێت.

هەروەها زەیدی فەرماندەیی پاسەوانی سنووری سەربه‌ وەزارەتی ناوخۆی ڕاسپارد بۆ داخستنی تەواوی ئەو شوێنه‌ لاوەکییە نایاساییانەی لە سنوورە وشکانی و دەریاییەکاندا هەن لەگەڵ ئەو ڕێگا لاوەکییانەی بۆ بەزاندنی نایاسایی بەکاردەهێنرێن. لەم چوارچێوەیەشدا داوا کرا شوێنی ئەرکی فەرماندەی لیوا و یەکەکان لە ناو پاسەوانی سنووردا بگۆڕدرێت.

بەپێی فەرمانەکان بڕیار درا تەواوی پۆلیس، فەرمانبەر و کارمەندە ئەمنییەکانی سەربە دامەزراوەی دەروازە سنوورییەکان لە ماوەی ٤٨ کاژێردا بگەڕێندرێنەوە بۆ سەر وەزارەتی ناوخۆ.

سەرۆکوەزیرانی عێراق زەیدی فەرمانی بە یەکە ئەمنی و هەواڵگرییەکانیش کرد چالاکییەکانی چاودێری لە دەروازە سنوورییەکاندا زیاد بکەن و، ڕایگەیاند ئەم دامەزراوانە بەرپرسیارێتی ڕاستەوخۆیان دەبێت لەسەر ڕێگریی کردن لە هێنانەناوەوه‌ی ماددە قەدەغەکراوەکان و ماددەی هۆشبەر بۆ ناو وڵات.

جەخت لەوە کراوەتەوە کە لە ئەگەری دەستنیشانکردنی هەر پێشێلکارییەکی ئەمنی یان بەزاندنی نایاسایی سنوور، یەکە پەیوەندیدارەکان ڕووبەڕووی بەرپرسیارێتیی یاسایی دەبنەوە.

لەلایەکی دیکەشەوە، فەرمان بە کارمەندانی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی گومرگ درا پشکنینی ورد لەسەر تەواوی ئەو بار و کاڵایانە بکەن کە دێنە ناو وڵاتەوە و ڕێگە بە تێپەڕبوونی هیچ بارهەڵگرێک نەدرێت بەرلەوەی کارەکانی پشکنینی پێویستی بۆ ئەنجام بدرێت.

ئاماژە بەوە کراوە کە ئەم بڕیارانە بە ئامانجی بەهێزکردنی میکانیزمەکانی چاودێری لە دەروازە سنوورییەکان و زیادکردنی کاریگەری لە بەرەنگاربوونەوەی قاچاخچێتیدا دراون.