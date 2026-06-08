- سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتی ھێزە چەکدارەکانی عێراق، عەلی زەیدی فەرمانی کرد لێپرسینەوە لەو کەسانە بکرێت کە ھەوڵی تێکدانی ئاسایشی و سەقامگیریی عێراق دەدەن.

سەرۆکوەزیرانی عێراق زەیدی: "دەبێت سەروەریی نیشتمانی و سنووردارکردنی چەک تەنھا لەدەستی دەوڵەتدا بن" - سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتی ھێزە چەکدارەکانی عێراق، عەلی زەیدی فەرمانی کرد لێپرسینەوە لەو کەسانە بکرێت کە ھەوڵی تێکدانی ئاسایشی و سەقامگیریی عێراق دەدەن.

سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی ھێزە چەکدارەکانی عێراق، عەلی زەیدی ڕایگەیاند کە بەھەموو شێوەیەک بەکارھێنانی خاک و ئاسمانی وڵاتەکەی بۆ ھێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ، ڕەت دەکەنەوە.

گوتەبێژی فەرماندەی گشتی ھێزە چەکدارەکانی عێراق، سەباح نوعمان لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە بە سەرۆکایەتی سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتی ھێزە چەکدارەکان، عەلی زەیدی کۆبوونەوەیەکی نائاسایی ئەنجوومەنی وەزاری بۆ ئاسایشی نیشتمانی ئەنجامدراوە.

بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە کۆبوونەوەکەدا، گفتوگۆ کراوە لەبارەی پێشھاتەکانی دۆخی ناوچەکە و لێکەوتەکانی لەسەر دۆخی عێراق، ھەروەھا باس لە پلانی پاراستنی سەقامگیریی ناوخۆی عێراق کراوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوەشخراوەتەڕوو کە لە میانی کۆبوونەوەکەدا، عەلی زەیدی ڕایگەیاندووە کە دەبێت پرسەکانی سەروەریی نیشتمانی و سنووردارکردنی چەک تەنھا لەدەستی دەوڵەتدا بن، ھەروەھا فەرمانی کرد لێپرسینەوە لەو کەسانە بکرێت کە ھەوڵی تێکدانی ئاسایشی و سەقامگیریی عێراق دەدەن.

ھەروەھا لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئاماژە بەوەشدراوە کە لە كۆبوونەوەكەدا سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی ھێزە چەکدارەکانی عێراق، عەلی زەیدی جەختی کردووەتە لەسەر ئەوەی کە بەھەموو شێوەیەک بەکارھێنانی خاک و ئاسمانی وڵاتەکەی بۆ ھێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ، ڕەت دەکەنەوە.

ھەر بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە کۆبوونەوەکەدا، عەلی زەیدی ئاماژەی بەوەداوە، گرنگە ھەوڵی زیاتر بدرێت لەپێناو پاراستنی سەقامگیری ناوچەکە، بە جۆرێک کە ڕەنگدانەوەی ئەرێنی لەسەر سەقامگیری عێراق ھەبێت.



