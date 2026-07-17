سەرۆکایەتیی هەرێم: "ئەم هێرشانە هەڕەشە لە سەقامگیریی وڵات دەکەن"

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، بەئامانجگرتنی هەرێمی کوردستان و دەستپێکردنەوەی توندوتیژی، پەرەسەندنێکی مەترسیدار و پێشێلکارییەکی زەقی سەروەریی عێراقە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا هاتووە: "ئەم هێرشانە هەڕەشە لە سەقامگیریی وڵات دەکەن و کۆسپ دەخەنە بەردەم هەوڵەکانی ئاشتی لە ناوچەکەدا".

ئەم ڕاگەیاندراوەی سەرۆکایەتیی هەرێم لە کاتێکدایە، کە بەرەبەیانیی ئەمڕۆ هەینی، دژەتیرۆری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند کە هێزەکانی هاوپەیمانان توانیویانە هەشت درۆنی بۆمبڕێژکراو لە ئاسمانی هەولێر تێکبشکێنن و بخەنە خوارەوە.