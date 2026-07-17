سەرۆکایەتیی هەرێم: "ئەم هێرشانە هەڕەشە لە سەقامگیریی وڵات دەکەن"

Rawan Subhi Obaiullah
17 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 17 تەمووز 2026
سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، بەئامانجگرتنی هەرێمی کوردستان و دەستپێکردنەوەی توندوتیژی، پەرەسەندنێکی مەترسیدار و پێشێلکارییەکی زەقی سەروەریی عێراقە.
لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا هاتووە: "ئەم هێرشانە هەڕەشە لە سەقامگیریی وڵات دەکەن و کۆسپ دەخەنە بەردەم هەوڵەکانی ئاشتی لە ناوچەکەدا".
ئەم ڕاگەیاندراوەی سەرۆکایەتیی هەرێم لە کاتێکدایە، کە بەرەبەیانیی ئەمڕۆ هەینی، دژەتیرۆری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند کە هێزەکانی هاوپەیمانان توانیویانە هەشت درۆنی بۆمبڕێژکراو لە ئاسمانی هەولێر تێکبشکێنن و بخەنە خوارەوە.