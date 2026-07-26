سەرۆكوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی پێشوازی كرد لە سەرۆكوەزیرانی لوبنان، نەواف سەلام.

سەرۆكوەزیرانی عێراق پێشوازی كرد لە سەرۆكوەزیرانی لوبنان سەرۆكوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی پێشوازی كرد لە سەرۆكوەزیرانی لوبنان، نەواف سەلام.

سەرۆكوەزیرانی لوبنان، نەواف سەلام دوای ئەوەی ئەمڕۆ یەكشەممە بەسەردانێكی فەرمی گەیشتە بەغدا، لەلایەن سەرۆكوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی پێشوازی لێکرا.

نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆكوەزیرانی عێراق لە ڕاگەیاندراوێكدا ئاماژەی بەوەداوە كە عەلی زەیدی پێشوازی كردووە لە سەرۆكوەزیرانی لوبنان، نەواف سەلام و شاندی یاوەری.

پێشتر گوتەبێژی حكوومەتی عێراق، حەیدەر عەبودی لە لێدوانێكدا بۆ ئاژانسی هەواڵی فەرمیی وڵاتەكەی ئاشكرای كردووە كە لە كۆبوونەوەكەی نێوان عەلی زەیدی و نەواف سەلام پتەوكردنی پەیوەندییەكانی نێوان عێراق و لوبنان، هەروەها فراوانكردنی هاریكارییە هاوبەشەكانی نێوان هەردوو وڵات لە بوارە جیاجیاكاندا بە تایبەتیش لە بواری وزە تاوتوێ دەكرێن، هەروەها گفتوگۆ لەبارەی پرسە هەرێمی و نێودەوڵەتییەكان دەكرێت.

ئەمڕۆ یەكشەممە سەرۆكوەزیرانی لوبنان، نەواف سەلام بەسەردانێك فەرمی گەیشتە بەغدا.