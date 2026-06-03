- سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی لە میانی کۆبوونەوەی لەگەل شاندێکی باڵای حکوومەتی ھەرێمی کوردستان ڕایگەیاند کە بەھۆی داخستنی گەرووی ھورمزەوە، زیانێکی زۆر بەر عێراق کەوتووە.

سەرۆكوەزیرانی عێراق فەرمانی کرد کۆمپانیا نەوتییەکان لە ھەرێمی کوردستان دەست بە بەرھەمھێنان بکەنەوە - سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی لە میانی کۆبوونەوەی لەگەل شاندێکی باڵای حکوومەتی ھەرێمی کوردستان ڕایگەیاند کە بەھۆی داخستنی گەرووی ھورمزەوە، زیانێکی زۆر بەر عێراق کەوتووە.

سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی فەرمانی کرد کە کۆمپانیا نەوتییەکان لە ھەرێمی کوردستان دەست بە بەرھەمھێنان بکەنەوە، ھەروەھا سەرجەم پێداویستییە ئەمنییەکانیش بۆ کۆمپانیا نەوتییەکان لە ھەرێمی کوردستان دابین بکرێت.

نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە عەلی فالح زەیدی پێشوازی کردووە لە شاندێکی باڵای حکوومەتی ھەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی وەزیری سامانە سرووشتییەکان بە وەکاڵەت، کەمال محەمەد.

بەپێی ڕاگەیاندراوەکە ھەریەک لە نوێنەرانی کۆمپانیا نەوتییەکان لە ھەرێمی کوردستان وەزیری دەرەوە، فوئاد حوسێن و وەزیری نەوت، باسم محەمەد خزەیر و سەرۆک ئەرکانی سوپای عێراق، فەریقی یەکەم ڕوکن، عەبدولئەمیر ڕەشید یارەڵڵا ئامادەی کۆبوونەوەکە بوون.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا، ئەوەشخراوەتەڕوو کە سەرەتا لە کۆبوونەوەکەدا، نوێنەرانی کۆمپانیا نەوتییەکان لە ھەرێمی کوردستان، باسیان لە دۆخی کارەکانیان کردووە، بەتایبەت لەژێر کاریگەریی ئەو شەڕ و ئاڵۆزییانەی کە لە ناوچەکەدا ڕوویانداوە، ھەروەھا دیدگەی خۆیان بۆ دەستپێکردنەوەی خێرای پڕۆسەی بەرھەمھێنان خستووەتەڕوو.

ھەروەھا لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوەش کراوە کە لە میانی کۆبوونەوەکەدا، عەلی زەیدی جەختی کردووەتەوە لە سەر گرنگی دەستپێکردنەوەی ھەناردەکردنی نەوت و ڕایگەیاندووە کە بەھۆی داخستنی گەرووی ھورمزەوە، زیانێکی زۆر بەر عێراق کەوتووە، لەبەر ئەوە پێویستە ھەوڵەکان چڕتربکرێنەوە بۆ قەرەبووکردنەوەی ئەو زیانانە و چارەسەرکردنی کێشەکانی بەردەم زیادکردنی بەرھەمھێنان.

ھەر بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە کۆبوونەوەکەدا، عەلی زەیدی فەرمانی بە لایەنە پەیوەندیدارەکان کردووە، سەرجەم پێداویستییەکان بۆ پاراستنی ئاسایشی کۆمپانیا نەوتییەکان لە ھەرێمی کوردستان دابین بکەن و ژینگەیەکی گونجاویان بۆ بڕەخسێنن.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئاماژە بەوەشدراوە کە ھەر لە میانی کۆبوونەوەکەدا سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی فەرمانی کردووە کە لە سبەی پێنجشەممەوە کۆمپانیا نەوتییەکان لە ھەرێمی کوردستان دەست بە بەرھەمھێنان بکەنەوە.



