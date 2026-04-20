سەرکۆماری عێراق: "پێویستە ئیدارەی کەرکووک وەک نموونەی پێکەوەژیان و شەراکەت بمێنێتەوە" - سەرکۆماری عێراق، نزار ئامێدی مەرسوومی سەرکۆماریی بۆ دەستبەکاربوونی پارێزگار، ڕادەستی پارێزگاری نوێی کەرکووک، محەمەد سەمعان کرد.

سەرکۆماری عێراق، نزار ئامێدی ڕایگەیاند کە پێویستە ئیدارەی کەرکووک وەک نموونە پێکەوەژیان و شەراکەت بمێنێتەوە و بەبێ جیاوازی خزمەتی ھەموو پێکھاتەکانی شارەکە بکرێت.

فەرمانگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکایەتی کۆماری عێراق لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە نزار ئامێدی پێشوازی لە محەمەد سەمعان کردووە و لە میانیدا مەرسوومی دامەزراندنی وەک پارێزگاری کەرکووکی ڕادەست کردووە.

بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە میانی دیدارەکەدا، سەرکۆماری عێراق جەختی کردووەتەوە لەسەر ئەوەی کە گرنگە ھەوڵەکان چڕتربکرێنەوە لەپێناو خزمەتکردنی ھاووڵاتییانی پارێزگای کەرکووک و ڕاشیگەیاندووە کە پێویستە ھەوڵی زیاتر بدرێت بۆ پتەوترکردنی ئاسایش و سەقامگیریی کۆمەڵایەتی لە پارێزگاکە.

لە دیدارەکەدا سەرکۆماری عێراق، نزار ئامێدی جەختی کردووەتەوە لەسەر گرنگی ھاریکاریی نێوان دامەزراوە و حکوومەتی خۆجێی لە پارێزگای کەرکووک، بۆ ئەوەی بتواندرێت باشترین خزمەتگوزاری پێشکەش بە ھاووڵاتییانی پارێزگاکە بکرێت.

ھەر بەپێی ڕاگەیاندراوەکە سەرکۆمار ئاماژەی بەوەشداوە کە پارێزگاری نوێی کەرکووک بەپێی دەستوور دەستنیشان کراوە کە ئەوەیش دەبێتە مایەی بەدیھێنانی سەقامگیری لە پارێزگاکە، ھەروەھا ھاوسەنگی لە نێوان پێکھاتەکاندا دەستەبەر دەکات و ڕاشگەیاندووە کە پێویستە ئیدارەی کەرکووک وەک نموونەی پێکەوەژیان و شەراکەت بمێنێتەوە و بەبێ جیاوازی خزمەتی ھەموو پێکھاتەکانی شارەکە بکرێت.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوەشکراوە کە، لە بەرامبەردا پارێزگاری کەرکووک محەمەد سەمعان لە ھەمبەر ئەو متمانەیەی کە پێی بەخشراوە پێزانینی خۆی ئاراستەی سەرکۆمار کردووە و دووپات کردووەتەوە کە ھەوڵدەدات بەبێ جیاوازی خزمەتی ھاووڵاتییانی پارێزگای کەرکووک بکات و ڕاشیگەیاندووە کە ھەموو ھەوڵەکانی لەپێناو بەدیھێنانی سەقامگیریی پارێزگاکە دەخاتەگەڕ.



