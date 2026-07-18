سەرکۆماری عێراق نزار ئامێدی هێرشەکان بۆ سەر هەولێر و سلێمانی ئیدانە کرد

سەرکۆماری عێراق نزار ئامێدی هێرشەکان بۆ سەر هەولێر و سلێمانی بە پێشێلکردنی سەروەریی عێراق ناو هێناوە و ئیدانەی کرد.

لە ڕاگەیاندراوێکدا کە لە هەژماری پلاتفۆڕمی کۆمەڵایەتی X کە ناوەندەکەی لە ئەمریکایە بڵاوی کردەوە، سەرکۆماری عێراق نزار ئامێدی ئیدانەی هێرشەکان بۆ سەر هەولێر و سلێمانی کرد.

لە پەیامەکەی سەرکۆماردا هاتووە: "هێرشەکان بۆ سەر هەولێر و سلێمانی ئیدانە دەکەین و جەخت لەوە دەکەینەوە کە هەرچەشنە هێرشکردن سەر ئەو شارانە و بە هەر بیانوویەک بێت، پێشێلکردنی سەروەریی عێراقە و قبوڵکراو نییە و سەقامگیری و ئارامی ئەو ناوچانە تێک دەدات".

سەرکۆماری عێراق نزار ئامێدی جەختی لەوەش کردووەتەوە کە عێراق خۆی لە هەرچەشنە پێکدادانێک لە ناوچەکە بەدوور دەگرێت و ئاماژەی بەوەشداوە کە عێراق ڕەتیدەکاتەوە ببێتە گۆڕەپانی ململانێکان یان مەیدانی یەکلاکردنەوەی حیساباتەکان و ڕاشیگەیاندووە: "جەخت لە پەیوەندییەک دەکەینەوە لەسەر بنەمای ڕێزگرتنی بەرامبەر و دراوسێتی باش کە سەروەرییەکان پارێزراو بن و ڕێگری بکرێت لە گرژی زیاتر و ناسەقامگیری".

