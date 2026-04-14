سەرکۆماری عێراق: "شاڵاوەکانی ئەنفال یەکێکە لە قێزەونترین تاوانەکانی جینۆساید لە مێژووی ھاوچەرخدا" سەرکۆماری عێراق، نزار ئامێدی ڕایگەیاند، شاڵاوەکانی ئەنفال یەکێکە لە قێزەونترین تاوانەکانی جینۆساید لە مێژووی ھاوچەرخدا کە تا ئێستاش شوێنەوارە ئازانبەخشەکانی لە ویژدانی مرۆڤایەتیدا ماونەتەوە.

نزار ئامێدی لە ٣٨مین ساڵیادی شاڵاوەکانی ئەنفاڵ پەیامێکی بڵاو کردەوە و تیایدا ھاتووە: " شاڵاوەکانی ئەنفال کە ڕژێمی دیکتاتۆر لە ساڵی ١٩٨٨دا ئەنجامی دان، زیاتر لە ١٨٢ ھەزار منداڵ، ژن و پیر لە ڕۆڵەکانی گەلی کوردمان بوونە قوربانی".

سەرکۆماری عێراق داواشی لە حکوومەتی فیدراڵیی و حکوومەتی ھەرێمی کوردستان کردووە کە ھەوڵەکانیان چڕبکەنەوە بۆ گەڕان بەدوای ڕووفاتی شەھیدان لە گۆڕە بەکۆمەڵەکاندا و چارەسەرکردنی ئەو کەسانەی کە بەھۆی کاریگەریی چەکە قەدەغەکراوە نێودەوڵەتییەکانەوە زیانیان بەرکەوتووە، ھەروەھا داوای کردووە کە کەسوکاری قوربانییان لە ڕووی ماددییەوە قەرەبوو بکرێنەوە، بەتایبەتیش دوای ئەوەی دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق ئەنفالی وەک تاوانی جینۆساید و تاوان دژ بە مرۆڤایەتی ناساندووە.

سەرکۆماری عێراق، نزار ئامێدی لە کۆتایی پەیامەکەیدا جەختی کردووەتە لەسەر گرنگی بەھێزکردنی یەکڕیزی و تەبایی نێوان پێکھاتەکانی گەلی عێراق و پارێزگاریکردن لە سیستەمی دیموکراسی بۆ وەدیھێنانی داھاتوویەکی باشتر کە دادپەروەریی، ئاشتی و خۆشگوزەرانی تیایدا باڵادەست بێت.



