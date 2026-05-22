سێ ناوچەی ھەرێمی کوردستان بەربژێرن لە لیستی شوێنی گەشتیاریی جیھانییدا

[1/19] دەستەی گەشتوگوزاری عێراق ڕایگەیاند کە حەفت شوێنی گەشتیاری لە عێراق وەک بەربژێر دیاریکراون بۆ بەشداریکردن لە پێشبڕکێی نێودەوڵەتی "باشترین گوندە گەشتیارییەکانی جیھان"، کە لەلایەن ڕێکخراوی گەشتوگوزاری جیھانی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان (UNWTO) ساڵانە ڕێکدەخرێت. گوتەبێژی دەسەڵاتی گەشتوگوزاری عێراق، عەلی یاسین، بە میدیاکانی ڕاگەیاندبوو کە دەستەی گەشتوگوزاری عێراق دۆسییەیەکی گشتگیر و بەھێزی ئامادەکردووە بۆ بەشداریکردن لەو دەستپێشخەرییە نێودەوڵەتییە، کە ئامانجی ھەڵبژاردنی باشترین و گرنگترین گوندە گەشتیارییەکانە لە ئاستی جیھانیدا. قەزای ڕواندز یەکێکە لە ناسراوترین ناوچە گەشتیارییەکانی ھەرێمی کوردستان و سەر بە پارێزگای ھەولێرە، ناوچەکە بە سرووشتی جوان، شاخە بەرزەکان، کانی و ئاوە زلالەکان و ھەوای سارد و خۆش ناسراوە. گرنگترین شوێنە گەشتیارییەکانی ڕواندز بریتیین لە، هاوینه‌واری بێخاڵ، هاوینه‌هه‌واری شنگل بانە، تاڤگه‌ی گەلی عەلی بەگ، تەلەفریکی کۆڕەک و چەندین شوێنی دیکەی گەشتیاریی.

