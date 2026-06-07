سێ دڕۆن لە ئاسمانی ھەرێمی کوردستان خرانە خوارەوە

بەیانی ئەمڕۆ سێ دڕۆن لە دوو شوێنی جیاوازی ئاسمانی ھەرێمی کوردستان-عێراق خرانەخوارەوە.

دڕۆنێک لە ئاسمانی ھەریر خراوەتەخوارەوە و دوو دڕۆنیش لە ئاسمانی قەزای ئاکرێ خراونەتەخوارەوە و بەپێی زانیارییەکان هیچ زیانێکی گیانی نەبووە.

بەڕێوەبەری ناحیەی بجیل، بەشار محەمەد بە میدیاکانی ڕاگەیاندووە کە دوو دڕۆنەکە لەلایەن فڕۆکەوە خراونەتەخوارە و ھیچ زیانێکی گیانییان نەبووە.

باس لەوەش دەکرێت کە دڕۆنەکەی ئاسمانی ھەریریش لەلایەن فڕۆکەوە خراوەتەخوارەوە.

لەوەتەی دەستپێکی جەنگی نێوان ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران، نزیکەی ھەزار دڕۆن و مووشەک ئاراستەی ھەرێمی کوردستان کراون و سەرەڕای ئاگربەستی نێوانیان، بەڵام تا ئێستاش ھێرشەکان بۆسەر ھەرێمی کوردستان بەشێوەی پچڕپچڕ درێژەی ھەیە.