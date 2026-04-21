سوودانی: "پاڵپشتی لە حکوومەتە خۆجێیەکان و ئەنجوومەنی پارێزگاکان دەکەین"

سەرۆکوەزیرانی عێراق، محەمەد شیاع سوودانی پاڵپشتی خۆی بۆ‌ حکوومەتە خۆجێیەکان و ئەنجوومەنی پارێزگاکان دووپات کردەوە، ئەوەیش بە ئامانجی بەردەوامبوون لە جێبەجێکردنی پڕۆژەکانی خزمەتگوزاری و گەشەپێدان بۆ باشترکردنی دۆخی ئابووریی لە پارێزگاکاندا.

نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە محەمەد شیاع سوودانی پێشوازی کردووە لە پارێزگاری نوێی کەرکووک، محەمەد سەمعان.

بەپێی ڕاگەیاندراوەکە، لە دیدارەکەدا سەرۆکوەزیرانی عێراق پیرۆزبایی لە محەمەد سەمعان کردووە لە ھەمبەر بوونی بە پارێزگارى کەرکووک كه متمانەی ئەنجوومەنی پارێزگاى بەدەستھێناوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوەش کراوە کە لە دیدارەکەدا، دۆخی پارێزگای کەرکووک تاوتوێکراوە و لەوبارەیەوە محەمەد شیاع سوودانی لە ڕێوشوێن و پلانەکانی تایبەت بە پەرەپێدان بە پڕۆژە خزمەتگوزارییەکان لە قەزا و ناحییەکانی پارێزگای کەرکووک ئاگادارکراوەتەوە.

