- سەرۆکوەزیرانی عێراق، محەمەد شیاع سوودانی پشتیوانی خۆی بۆ حکوومەتی عەلی زەیدی دووپات کردەوە و ڕایگەیاند، لەسەر ئاستی ناوچەیی و نێودەوڵەتی عێراقیان لە ململانییەکان پاراست.

سوودانی لە دوایین گوتاریدا: "لە ململانییەکانی ناوچەدا هاوسەنگیمان پاراست و لە ناوخۆش ڕووبەڕووی گەندەڵی بووینەوە" - سەرۆکوەزیرانی عێراق، محەمەد شیاع سوودانی پشتیوانی خۆی بۆ حکوومەتی عەلی زەیدی دووپات کردەوە و ڕایگەیاند، لەسەر ئاستی ناوچەیی و نێودەوڵەتی عێراقیان لە ململانییەکان پاراست.

سەرۆکوەزیرانی عێراق، محەمەد شیاع سوودانی ڕایگەیاند کە لە ماوەی چوار ساڵی حوکمڕانیدا لەسەر ئاستی دەرەوە، دیپلۆماسییەکی ھاوسەنگیان گرتووەتەبەر و ئاماژەی بەوەشدا کە ھەوڵیانداوە عێراق لە ململانییەکاندا، دوور بخەنەوە.

محەمەد شیاع سوودانی لە دوایین گوتاریدا وەک سەرۆکوەزیرانی عێراق پشتیوانی خۆی بۆ حکوومەتەکەی عەلی زەیدی دووپات کردەوە و لەبارەی ماوەی حکوومەتەکەی خۆشی گوتی: "حکوومەتەکەمان لە کۆتاییەکانی مانگی تشرینی یەکەمی ساڵی ٢٠٢٢ پێکھێنرا، ئەوەش دوای وەرچەرخانێکی سیاسی مەترسیدار کە وڵاتی ھەژاند".

سەرۆکوەزیرانی عێراق باسی لەوەش کرد کە توانیویانە گۆڕانکاری و چاکسازی لە بواری دیجیتاڵی و بانکییدا، ئەنجام بدەن.

محەمەد شیاع سوودانی ڕایگەیاند، لە ماوەکانی ڕابردوودا لەسەر ئاستی ناوچەیی و نێودەوڵەتی ڕووبەڕووی ئالنگاریی بوونەوە و کاریان کردووە، بۆ ئەوەی عێراق لە ململانییەکاندا، دوور بخەنەوە.

ھەروەھا سەرۆکوەزیرانی عێراق تیشکی خستە سەر ئەوەی کە لە چوارچێوەی کارنامەی حکوومەتەکەیاندا، گرنگیان بە پێنج دۆسیە داوە کە بریتییبوون لە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی، بەرەنگاربوونەوەی ھەژاری، چارەسەرکردنی بێکاری و ئەنجامدانی چاکسازی لە بواری داریی و کارگێری، ھەروەھا پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری.

سەرۆکوەزیرانی عێراق، محەمەد شیاع سوودانی ڕایگەیاند، لە ماوەی چوار ساڵی حوکمڕانییدا لەسەر ئاستی دەرەوە، دیپلۆماسییەکی ھاوسەنگیان گرتووەتەبەر کە ئەوەش ڕەنگدانەوەی ئەرێنی لەسەر ئاستی سەقامگیری ناوخۆیی ھەبوو.

محەمەد شیاع سوودانی لە بواری وەبەرھێناندا ئاماژەی بەوەدا کە ئێستا قەبارەی وەبەرھێنانی بیانی لە عێراق، ١١٤ ملیار دۆلاری تێپەڕاندووە و گوتی: "توانیومانە زیاتر لە پێنج ھەزار و ٣٠٠ پڕۆژەی ڕاگیرا چارەسەر بکەین، بەو پێیەی سێ ھەزار و ٢٥٠ پڕۆژە لەو لە پێنج ھەزار و ٣٠٠ پڕۆژەیە تەواو کراون".

محەمەد شیاع سوودانی سەبارەت بە دۆسیەی کارەبا باسی لەوە کرد کە ئاستی بەرھەمھێنانی کارەبا بۆ ٢٩ ھەزار مێگاوات بەرزبووەتەوە، ئەمە جگە لەوەی تۆڕی کارەبای نیشتمانی فراوانکراوە، ھەروەھا دابەشکردن و پەرەپێدان بە وێستگەکانی بەرھەمھێنانی کارەبا زیادیان کردووە.

سەرۆکوەزیرانی عێراق، محەمەد شیاع سوودانی ئاماژەی بە کەرتی تەندروستی کرد و ڕایگەیاند کە لە ماوەی چوار ساڵی حوکمڕانیدا، سەدان پڕۆژەیان لە بواری تەندروستییدا جێبەجێکردووە و ٢٢ نەخۆشخانەیان دروست کردووە، ھەروەھا جێبەجێکردنی یاسای بیمەی تەندروستیشیان پەسەندکردووە.

ھەروەھا محەمەد شیاع سوودانی تیشکی خستە سەر ئەوەش کە لە ماوەی کارکردنی حکوومەتەکەیاندا، ڕێژەی پشتبەستن بە دەرمانی بەرھەمھێنراوی ناوخۆیی لە ١٠ لە سەدا بۆ ٤٠ لە سەدا زیادی کردووە.

لە بەشێکی دیکەی گوتارەکەیدا سوودانی باسی لە کەرتی کشتوکاڵ کرد و ڕایگەیاند کە سەرەڕای قەیرانی دارایی، پاڵپشتییان لە جووتیاران کردووە و گوتی: "بەرھەمھێنانی گەنم لە ساڵی ٢٠٢٥دا گەیشتە شەش ملیۆن و ٢٠٠ ھەزار تۆن".

باسی لەوەش کرد کە بەرھەمی گۆشتی پەلەوەر لە عێراق بۆ ١٢٠ لە سەدا زیادی کردووە.

محەمەد شیاع سوودانی ئاماژەی بەوەشدا کە ڕێژەی ھەژاری لە عێراقدا لە ٢٥ لە سەدا بۆ ١٠ لە سەدا دابەزیوە و بێکاریش گەیشتووەتە، ١٣،٥ لە سەدا و گوتی: "چارەسەری کۆتاییمان بۆ دۆسیەی دامەزراندن پێشکەش کرد و چاکسازی ڕاستەقینەمان لە ژینگەی کەرتی تایبەتدا ئەنجامدا".

سەرۆکوەزیرانی عێراق باسی لە کەرتی وزە کرد و گوتی: "لە ماوەی حکوومەتەکەماندا، پەرەمان بە کەرتی وزە و وەبەرھێنان لە نەوت ئەنجامدا، ھەروەھا بەشێوەیەکی بەرچاو سووتاندنی غاز ھاوەڵ چارەسەر کرد، بەو پێیەی ڕێژەی وەبەرھێنانی غازی ھاوەڵ بۆ ٧٤ لە سەدا بەرزبووەتەوە کە پێشتر ٥٢ لە سەدا بوو".

محەمەد شیاع سوودانی ئەوەشی خستەڕوو کە توانای پاڵاوتنی نەوت لە ٦٠٠ ھەزار بەرمیلەوە بۆ ملیۆنێک و ٢٠٠ ھەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا بەرزبووەتەوە.

گوتیشی: "چەندین گرێبەست و ڕێککەوتنمان لەگەڵ کۆمپانیا گەورە جیھانییەکان لە بواری نەوت و وزە ئەنجامدا کە ئەوەش وای کرد کە لە سەر ئاستی جیھان متمانەی پتەو بە ئابووریی عێراق و ڕێکارەکانی حکوومەتەکەمان بکرێت".

ھەروەھا سەرۆکوەزیرانی عێراق، محەمەد شیاع سوودانی باسی لە پلان و جێبەجێکردنی پڕۆژەی "ڕێگای گەشەپێدان کرد" و ڕایگەیاند کە ئێستا قۆناغی یەکەمی پڕۆژەکە چووەتە واری جێبەجێکردنەوە و توانراوە لە قۆناغی یەکەمی پڕۆژەکە، ١٠٠ ھەزار ھەلی کار دابین بکرێت.

محەمەد شیاع سوودانی ئاماژەی بەوەشدا کە پڕۆژەی "ڕێگای گەشەپێدان" ھەزار و ٢٠٠ کیلۆمەتر دەگرێتەوە و دەبێتە ڕێڕەوێکی گرنگ بۆ گەشتیاران و کاری بازرگانی.

سوودانی ئەوەی وەبیرھێناوە کە توانیویان لە ساڵی ٢٠٢٣دا، ھەڵبژاردنی ئەنجوومەنی پارێزگاکان ئەنجام بدەن، بۆ ئەوەی حکوومەتەکانی خۆجێیی بتوانن خواست و داواکارییەکانی ھاووڵاتییان دابین بکەن.

گوتیشی: "دوای ٣٨ ساڵ بۆ یەکەمجار، سەرژمێری گشتی بۆ دانیشتوان ئەنجامدرا کە داتایەکی گرنگ بۆ ھەر پرۆسەیەکی گەشەپێدان یان پلاندانانێکی دروست دابین دەکات".

محەمەد شیاع سوودانی سەبارەت بە قەرزە دەرەکییەکانی عێراق باسی لەوە کرد کە قەرزە دەرەکییەکانی عێراق لە ١٣ ملیار دۆلارەوە بۆ ١٠ ملیار دۆلار کەمبووەتەوە، هەروەها ھەڵاوسانی ساڵانە لە ٧،٥ لە سەدا بۆ ٢،٧ لە سەدا دابەزیووە.

ڕاشیگەیاند، سیستەمی ئەسیکۆدا لە دەروازە سنوورییەکان جێبەجێ کرا و بووە ھۆی زیادکردنی داھات و پاراستنی کەرتی پیشەسازی، کشتوکاڵی و بازرگانی نیشتمانی.

گوتیشی: "حکوومەتەکەمان خەرجییەکانی کارکردن و مووچەی فەرمانبەرانی ھەرێمی کوردستان دابین کرد".

ئاشکراشی کرد: "کاتێک حکوومەتەکەمان ئەرکەکانی گرتە ئەستۆ، قەرزی ناوخۆیی ٧٩ ترلیۆن دینار بوو، لەکاتێکدا قەرزی ناوخۆیی لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا کەمبووە و گەیشتە ٤٦ ترلیۆن دینار و ١٩ ترلیۆن دینارمان لەو قەرزە داوەتەوە".

سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاماژەی بەوەشدا کە لە حوکمڕانی حکوومەتەکەیاندا، تیشکیان خستە سەر پاڵپشتیکردن لە گەنجان، ئەوەش لە چوارچێوەی دەستپێشخەری پێدان قەرزی بچووک بە گەنجانی خاوەنکار.

محەمەد شیاع سوودانی سەبارەت بە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی، ڕایگەیاند، توانیویانە زیاتر لە ٣٨٣ ملیۆن دۆلار و ٣٣ تۆمەتباری گەندەڵی لە دەرەوە بگەڕێننەوە.

ھەروەھا محەمەد شیاع سوودانی پاڵپشتی خۆی بۆ حکوومەتی نوێ بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی دووپات کردەوە، بە تایبەتیش لەو بڕیارانەی کە لە بەرژەوەندی گشتیدا دەبن.

سەرۆکوەزیرانی عێراق لە کۆتایی گوتارەکەیدا ئاماژەی بەوەدا کە حکوومەتەکەیان بەرگەی تۆمەتی درۆ و چەواشەکاری و ھەوڵی شێواندنی ڕاستییەکانی گرت، سەرەڕای بوونی بەڵگەی ڕوون لەسەر ئەوەی کە بەدەستی ھێناوە.



