سلێمانی- خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێک کە نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە لە کار و داھێنان دووریبخاتەوە

[1/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[2/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[3/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[4/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[5/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[6/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[7/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[8/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[9/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[10/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[11/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[12/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[13/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[14/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[15/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[16/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[17/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[18/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[19/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[20/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[21/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[22/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[23/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[24/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[25/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[26/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[27/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[28/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[29/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[30/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.

[31/31] ڕەمزیە ئەحمەد، چیرۆکی خۆڕاگریی و کۆڵنەدانی ژنێکە. ئەو نەیھێشت نەخۆشی شێرپەنجە و تاڵیی ژیان لە خولیای کار و داھێنان دووریبخاتەوە، بەڵکو بە دەستڕەنگینی خۆی خانووە فۆلکلۆرییەکان و دیمەنی ژیانی کوردەواریی لە پارچە دارە وشکەکاندا زیندوو دەکاتەوە و لە ھەمانکاتدا بژێوی ژیانی خۆی دابین دەکات. ڕەمزیە ئەحمەد، لەدایکبووی ١٩٦٧ی پارێزگای سلێمانییە و وەک خۆی دەڵێت سەرەتای ئەم پیشەیەی بۆ ساڵی ١٩٩٣ دەگەڕێتەوە، کاتێک عێڕاق لە ژێر گەمارۆیەکی توندی ئابوورییدا بوو. لەو سەردەمەدا وەک ھاوکارێکی ھاوسەرە دارتاشەکەی، لە پاشماوەی دارەکان کەلوپەلی جوانی ناوماڵی دروست دەکرد بۆ ئەوەی بژێوی خێزانەکەیان دابین بکەن، بەڵام ساڵی ٢٠١٧ گۆڕانکارییەکی تاڵ لە ژیانییدا ڕوویدا، بەھۆی ئەوەی خۆی و ھاوسەرەکەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و دوای نۆ مانگ ھاوسەرەکەی بەھۆیەوە گیان لەدەست دەدات و ئەمەش بۆ ئەو ژنە سەرەتای دەستپێکی ژیانێکی پڕ لە ململانێ دەبێت.