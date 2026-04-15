سبەی ئاڵوگۆڕی لە پۆستی پارێزگاری کەرکووک دەکرێت

بەپێی بەرنامەی کاری ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک، بڕیارە سبەی پێنجشەممە دانیشتنی نائاسایی ئەندامانی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک بەڕێوەبچێت و بەپێی بەرنامەی کار دانیشتنەکە دوو تەوەر لەخۆ دەگرێت کە یەکەمیان دەستلەکارکێشانەوەی پارێزگاری کەرکووک، ڕێبوار تەهایە و بڕگەی دووەمیش بریتییە لە دەنگدان بە پارێزگاری نوێی کەرکووک.

ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک لە فڕاکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان، شۆخان حەسیب بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو گوتی: "سبەی دانیشتنی ئەنجوومەن بەڕێوەدەچێت و ڕێبوار تەها دەستلەکاردەکێشێتەوە و کاندیدی بەرەی تورکمانی محەمەد سەمعان دەنگی پێ دەدرێت".

لەبارەی بەشدارییکردنی فڕاکسیۆنی پارتی لە دانیشتنەکە، شۆخان حەسیب گوتی: "هێشتا هیچ بڕیارێکمان نەداوە و چاوەڕوانی بڕیاری سەرکردایەتی پارتی دەکەین".

ئەمە لە کاتێکدایە دوای هەڵبژاردنی ساڵی ٢٠٢٤، پۆستی پارێزگاری کەرکووک لەلایەن یەکێتییەوە بەڕێوە دەبرا ڕێبوار تەها پۆستی پارێزگاری لە ئەستۆبوو و بڕیارە سبەی پێنجشەممە لە دانیشتنی ژمارە حەفتی نائاسایی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک، پۆستەکە بدرێتە بەرەی تورکمانی.