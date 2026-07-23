زیاتر لە لەسەدا ٨٠ی کارەکانی ڕێگەی خێرای دهۆک - هەولێر تەواو بووە کە هەرێم بە تورکیاوە دەبەستێتەوە

زیاتر لە لەسەدا ٨٠ی کارەکانی دوایین بەشی ڕێگای خێرای دهۆک - هەولێر تەواو بووە، کە وەک شادەمارێکی ڕێگەوبان هەرێمی کوردستانە و هەرێم بە تورکیاوە دەبەستێتەوە.

بۆ لە نزیکەوە ئاگاداربوون لە قۆناغەکانی بەڕێوەچوونی کارەکان، پارێزگاری دهۆک، عەلی تەتەر بەیاوەری شاندێک سەردانی پڕۆژەی جێبەجێکردنی دووسایدکردنی ڕێگای خێرای دهۆک - هەولێری کرد.

لە ٣ـی حوزەیرانی ٢٠٢٤، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان مەسرور بارزانی، بەردی بناغەی ڕێگەی باعەدرێ - ئێتیتی دانا کە درێژایی ڕێگەکە ٢٦ کیلۆمەترە و بە گوژمەی ١٣٥ ملیار و ٥٨٤ ملیۆن دینار دروست دەکرێت، بە تەواوبوونی پرۆژەکە، تەواوی ڕێگەی دهۆک – هەولێر دەبێتە دووساید.

پارێزگاری دهۆک، عەلی تەتەر لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیشدا، ڕایگەیاند: "سوپاسی پشتگیرییە بەردەوامەکانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، مەسرور بارزانی دەکەین بۆ ڕەزامەندیدان و پاڵپشتیکردنی پڕۆژە خزمەتگوزارییە گرنگەکان لە سەرجەم ناوچەکان. خۆشبەختانە زیاتر لە ٨٠٪ی کارەکانی باعەدرێ - ئێتیتی تەواو بووە، کە لە پاڵ ڕێگا سەرەکییەکەدا، ١١ ئۆڤەرپاس و ئەندەرپاس، لەگەڵ کردنەوە و قێرکردنی زیاتر لە ٣٠ کیلومەتر ڕێگای خزمەتگوزاری و ژمارەیەکی زۆر ئاوبڕ لەخۆدەگرێت".

ڕێگای دهۆک – هەولێر بە شادەمارێکی ستراتیژیی بازرگانی و هاتوچۆ دادەنرێت کە پایتەختی هەرێمی کوردستان و پارێزگای دهۆک بە دەروازەی سنووریی ئیبراهیم خەڵیل لەگەڵ تورکیا دەبەستێتەوە.

تەواوبوونی پڕۆژەی دووسایدکردنی ڕێگای دهۆک – هەولێر، دەبێتە هۆی دروستبوونی ئاسانکاریی زیاتر و کاتی گەشتکردنی نێوان هەردوو شار نزیکەی ٢٥ خوولەک کەم دەکاتەوە.