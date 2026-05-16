دەستەی حەشدی شەعبی دەستپێکی ئۆپەراسیۆنێکی لە پارێزگای نەینەوا هەتا بەسڕە ڕاگەیاند

دەستی حەشدی شەعبی ڕایگەیاند، ئەمڕۆ شەممە بە هەماهەنگی لەگەڵ فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنی هاوبەشەکان و هێزەکانی ئاسمانی عێراق، دەستیان بە ئۆپەراسیۆنێکی بەرفراوان لە پارێزگاکانی نەینەوا هەتا بەسڕە کردووە.

بە پێی ڕاگەیاندراوێکی دەستەی حەشدی شەعبی ئۆپەراسیۆنەکە لە کاتژمێر ٦ی بەیانی و لەژێر چاودێری سەرۆکی دەستە عەبدولعەزیز محەمەداوی دەستی پێکردووە.

ڕاشگەیاندراوە کە ئۆپەراسیۆنەکە لەسەر بنەمای زانیاری هەواڵگریی ورد و بە ئامانجی بەرەنگاربوونەوەی پاشماوەکانی تیرۆر لەو ناوچانە و لەناوبردنی حەشارگەکانیان و بەهێزکردنی ئاسایشی و سەقامگیری ئەنجام دەدرێت و پانتایی ئۆپەراسیۆنەکەش لە پارێزگاکانی نەینەوا هەتا باکووری بەسڕە دەبێت.

دەستەی حەشدی شەعبی ڕاشیگەیاندووە کە هێزەکانیان لە چەندنین ناوچە جێگیر دەکرێن و کێوماڵی ناوچەکە دەکەن و جەختیش لەوە کراوەتەوە کە هەماهەنگی پێویست لە نێوان هەموو هێزە ئەمنییەکان و یەکەکانی سەر بەو هێزانە لەوپەڕی خۆیدایە.

