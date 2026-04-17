دەربڕینی خۆشی و شادی تورکمانەکانی کەرکووک بە بۆنەی هەڵبژاردنی پارێزگارێکی تورکمان

دوای هەڵبژاردنی سەرۆکی بەری تورکمانی عێراقی محەمەد سەمعان ئاغا وەک پارێزگاری کەرکووک، دانیشتووانی تورکمانی شارەکە، ڕژانە سەر شەقامەکان و خۆشی و شادیان کرد.

لەم بارەیەوە دانیشوویەکی کەرکووکی بە ناوی عەبدوڵلا فیکرەت بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو گوتی کە زۆر خۆشحاڵە. گوتیشی، "ئەم ئەرکە ئەوەندەی گرنگە، ئەوەندەش هەڵگرتنی بەرپرسیارێتییە. هیوای سەرکەوتن بۆ پارێزگاری تورکمان دەخوازم".

تورکەش وەلی کە هاووڵاتییەکی دیکەی شارەکەیە ڕاگەیاند، "ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژووییە بۆ تورکمانەکان، پیرۆزبایی لە هەموو تورکمانەکانی عێراق دەکەم". ئەو هاووڵاتییە گوتیشی، "تورکمانەکان لەوەتەی لە عێراق دەژین خزمەتکردنیان بەو خاکە بە بەشێک لە ئەرکەکانیان زانیوە" و ڕاشیگەیاند کە لەو باوەڕەدایە کە پارێزگاری نوێش، لەسەر هەمان شێواز بەردەوام دەبێت.



هاووڵاتییەکی دیکەش بە ناوی محەمەد عێرفان بانگهێشتی لە دانیشتووانی کەرکووک کرد کە دەست بە خۆشی و شادەمانی بکەن.